"لم يستوف الشروط".. ذا أثلتيك تكشف سبب عدم إشهار البطاقة الحمراء لـ بيلينجهام

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 18:57

كتب : FilGoal

بيلينجهام مع أندريه أيو - إنجلترا أمام غانا

كشف شبكة ذا أثلتيك عن سبب عدم أشهار البطاقة الحمراء لـ جود بيلينجهام لاعب إنجلترا، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام غانا.

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

أمريكا 2026

وتعادل منتخبا غانا وإنجلترا سلبيا دون أهداف في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 12 بكأس العالم.

وظهر بيلينجهام وهو يغطي فمه أثناء حديثه مع جوردان أيو لاعب غانا، أثناء المباراة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم – سيمينيو: دافعنا طوال المباراة ضد إنجلترا واقتربنا من تحقيق هدفنا كأس العالم - بعد منحهم حرية القرار.. لاعب إنجلترا يرفض مصافحة توماس بارتي كأس العالم – بيلينجهام: لا أستحق جائزة رجل مباراة غانا

وأشارت الشبكة إلى أن ذلك الموقف لم يستوف الشروط المطابقة لإشهار البطاقة الحمراء.

وذكرت أن فيفا أصدرت تعليماتها للحكام بعد معاقبة الفعل تلقائيا بل تقييم ما إذا كانت المحادثة تشكل جزءاً من مواجهة أو عدوان.

وشهدت مباراة أوروجواي وتركيا واقعة طرد ضد ميجيل ألميرون بعدما غطى لاعب باراجواي فمه أثناء الحديث معة ميرت مولدور مدافع تركيا.

وتعد بطاقة ألميرون هي الواقعة الأولى من ذلك النوع التي تشهد بطاقة حمراء بعد التعديلات الجديد.

وأوضح بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في فيفا لـ "بي بي سي" قبل انطلاق البطولة: "اللاعبون ما زال بإمكانهم تغطية أفواههم أثناء المحادثات العادية، ولا يُنظر في طرد اللاعب إلا في حالة وجود خلاف حاد."

وأضاف كولينا: "إذا كانت المحادثة ودية، فيمكنهم الاستمرار في ذلك دون أي مشكلة، وعندما يكون الحوار صدامياً، فإن تغطية الفم تعني أنك تفعل شيئاً خاطئاً للغاية، وربما تكون العقوبة هي البطاقة الحمراء."

ويتقاسم منتخبا إنجلترا وغانا صدارة المجموعة الـ 12 برصيد 4 نقاط، ولكن فارق الأهداف في صالح منتخب الأسود الثلاثة.

ويليهما منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث بـ 3 نقاط، ثم بنما في ذيل المجموعة بدون نقاط.

ويلتقي في الجولة الأخيرة منتخب غانا أمام كرواتيا، فيما يواجه منتخب إنجلترا نظيره البنمي.

بيلينجهام غانا إنجلترا ألميرون
نرشح لكم
الظهور الخامس لـ محمود عاشور في كأس العالم 2026 كأس العالم - هافيرتز: أونداف؟ نحن فريق واحد.. وأريد أن أكون قدوة ميسي: المشاركة في مونديال 2030؟ لا أفكر في ذلك الآن كأس العالم - نجم إيران: ندرك مدى أهمية مباراة مصر بالنسبة لكرة القدم الإيرانية كأس العالم - زيارة قطرية لإسماعيل كونيه بعد إصابته بكسر مضاعف كأس العالم - بينهم 3 مصريين.. 97 لاعبا يواجهون خطر الغياب عن دور الـ32 كأس العالم - منتخب إيران يستعيد مدافعه قبل مواجهة مصر كأس العالم - مدرب كندا يلمح لمشاركة ألفونسو ديفيز أمام سويسرا
أخر الأخبار
توتنام يضم الحارس مارتن دوبرافكا 54 ثاتيه | ميركاتو
الظهور الخامس لـ محمود عاشور في كأس العالم 2026 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - هافيرتز: أونداف؟ نحن فريق واحد.. وأريد أن أكون قدوة 20 دقيقة | في المونديال
"لم يستوف الشروط".. ذا أثلتيك تكشف سبب عدم إشهار البطاقة الحمراء لـ بيلينجهام 25 دقيقة | في المونديال
ميسي: المشاركة في مونديال 2030؟ لا أفكر في ذلك الآن 58 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع حسام حسن في صفقة انتقال حر ساعة | ميركاتو
كأس العالم - نجم إيران: ندرك مدى أهمية مباراة مصر بالنسبة لكرة القدم الإيرانية ساعة | في المونديال
كأس العالم - زيارة قطرية لإسماعيل كونيه بعد إصابته بكسر مضاعف 3 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531757/لم-يستوف-الشروط-ذا-أثلتيك-تكشف-سبب-عدم-إشهار-البطاقة-الحمراء-لـ-بيلينجهام