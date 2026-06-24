"لم يستوف الشروط".. ذا أثلتيك تكشف سبب عدم إشهار البطاقة الحمراء لـ بيلينجهام

كشف شبكة ذا أثلتيك عن سبب عدم أشهار البطاقة الحمراء لـ جود بيلينجهام لاعب إنجلترا، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام غانا.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد أمريكا 2026

وتعادل منتخبا غانا وإنجلترا سلبيا دون أهداف في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 12 بكأس العالم.

وظهر بيلينجهام وهو يغطي فمه أثناء حديثه مع جوردان أيو لاعب غانا، أثناء المباراة.

وأشارت الشبكة إلى أن ذلك الموقف لم يستوف الشروط المطابقة لإشهار البطاقة الحمراء.

وذكرت أن فيفا أصدرت تعليماتها للحكام بعد معاقبة الفعل تلقائيا بل تقييم ما إذا كانت المحادثة تشكل جزءاً من مواجهة أو عدوان.

وشهدت مباراة أوروجواي وتركيا واقعة طرد ضد ميجيل ألميرون بعدما غطى لاعب باراجواي فمه أثناء الحديث معة ميرت مولدور مدافع تركيا.

وتعد بطاقة ألميرون هي الواقعة الأولى من ذلك النوع التي تشهد بطاقة حمراء بعد التعديلات الجديد.

وأوضح بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في فيفا لـ "بي بي سي" قبل انطلاق البطولة: "اللاعبون ما زال بإمكانهم تغطية أفواههم أثناء المحادثات العادية، ولا يُنظر في طرد اللاعب إلا في حالة وجود خلاف حاد."

وأضاف كولينا: "إذا كانت المحادثة ودية، فيمكنهم الاستمرار في ذلك دون أي مشكلة، وعندما يكون الحوار صدامياً، فإن تغطية الفم تعني أنك تفعل شيئاً خاطئاً للغاية، وربما تكون العقوبة هي البطاقة الحمراء."

ويتقاسم منتخبا إنجلترا وغانا صدارة المجموعة الـ 12 برصيد 4 نقاط، ولكن فارق الأهداف في صالح منتخب الأسود الثلاثة.

ويليهما منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث بـ 3 نقاط، ثم بنما في ذيل المجموعة بدون نقاط.

ويلتقي في الجولة الأخيرة منتخب غانا أمام كرواتيا، فيما يواجه منتخب إنجلترا نظيره البنمي.