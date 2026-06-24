ميسي: المشاركة في مونديال 2030؟ لا أفكر في ذلك الآن

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 18:25

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - كأس العالم

فتح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، الباب أمام إمكانية استمراره في الملاعب لفترة أطول.

وقال ميسي في تصريحات لوكالة أنباء ANI، ردا على إمكانية التواجد في كأس العالم 2030: "لا أعرف، الحقيقة أنني لا أفكر في ذلك الآن، الأمر بعيد بعض الشيء."

وأكمل "لكن كما قلت أنا أعيش يوما بيوم وأركز على الحاضر."

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وأضاف "سأستمر في اللعب، طالما أستطيع المساهمة، وأشعر بحالة بدنية جيدة، وأساعد زملائي في الفريق."

ويحتفل ميسي اليوم 24 يونيو بعيد ميلاده الـ 39 أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي مونديال 2026 بعد أول جولتين بدور المجموعات برصيد 5 أهداف.

سجل ميسي 3 أهداف "هاتريك" في شباك الجزائر، وهدفين في شباك النمسا ليقود منتخب بلاده لصدارة المجموعة والتأهل لدور الـ 32.

وكسر ميسي الرقم القياسي لهداف المونديال التاريخي الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا) بعدما رفع البرغوث الأرجنتيني رصيده من الأهداف إلى 18 هدفا.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة الأردن في الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة.

ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم
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