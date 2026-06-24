رومانو: تشيلسي يتفوق على إنتر ويخطف ماركو باليسترا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 11:36

كتب : FilGoal

ماركو باليسترا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بسوق الانتقالات عن توصل تشيسي لاتفاق مع أتالانتا لضم لاعبه ماركو باليسترا.

اللاعب كان قريبا من الانضمام لإنتر خلال الفترة الماضية، قبل أن يتدخل تشيلسي في المفاوضات وينهي الصفقة لصالحه.

وسيدفع تشيلسي 55 مليون يورو نظير انتقال اللاعب الإيطالي له.

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وحصل تشيلسي على الضوء الأخضر من اللاعب أيضا بعد الوصول لاتفاق على البنود الشخصية معه.

وكان باليسترا قد قضى الموسم الماضي معارا من أتالانتا إلى كالياري.

وشهد الموسم الماضي الظهور الدولي الأول لباليسترا مع منتخب إيطاليا.

وقضى باليسترا الموسم الماضي مع كالياري على سبيل الإعارة، حيث شارك في 37 مباراة بالدوري وسجل هدفا وصنع 4 أهداف.

تشيلسي أتالانتا ماركو باليسترا
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