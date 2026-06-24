كأس العالم - مدافع السعودية: عالجنا أخطاء مباراة إسبانيا.. ونستهدف التأهل أمام كاب فيردي

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 11:19

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد السعودية

أوضح نواف بوشل ظهير المنتخب السعودي جاهزية لاعبي الأخضر لمحاولة التفوق على كاب فيردي والتأهل لدور الـ32 من كأس العالم.

ويصطدم منتخب السعودية بكاب فيردي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وقال بوشل في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "مباراة إسبانيا مرت بخيرها وشرها، وتركيزنا على القادم، نتمنى التوفيق وتحقيق النتيجة المطلوبة أمام كاب فيردي وإسعاد الجماهير".

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ورفض التعليق على الانتقادات الموجهة للمنتخب، موضحًا "نحن لا نرد على الانتقادات، ردّنا فقط يكون في الملعب لإسعاد الجماهير وتحقيق المطلوب".

وشدَّد على معالجة الجهاز الفني الأخطاء التي حدثت خلال لقاء الخسارة 0ـ4 أمام إسبانيا حتى لا تتكرر مجددًا.

وعمّا إذا كان التنويع بين اللعب بثلاثة وأربعة مدافعين يسبب ارتباكًا لعناصر الخط الخلفي قال: "اللاعب الدولي يتميز بالمرونة ويستطيع التكيف مع أي تكتيك، وهي اختيارات فنية نحترمها ونقدرها ونتأقلم معها".

وأتم "منذ البداية هدفنا هو التأهل بصرف النظر عن ترتيب النتائج في المجموعة".

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في ثامن مجموعات كأس العالم بالتعادل مع أوروجواي 1ـ1، قبل الخسارة برباعية من إسبانيا.

فيما يختتم المجموعة بملاقاة كاب فيردي، فجر السبت المقبل.

ويحتاج إلى الفوز لانتزاع المركز الثاني أو للمنافسة على إحدى البطاقات الثماني المخصصة لأصحاب المركز الثالث.

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