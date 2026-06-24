كأس العالم - تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور الـ32 قبل الجولة الأخيرة.. والتي ودعت

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 10:54

كتب : FilGoal

كرة كأس العالم 2026

مع نهاية الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم من الانتهاء، ضمنت 7 منتخبات تواجدها في دور الـ32.

بينما فقدت 5 منتخبات فرصها تماما في بلوغ هذا الدور ولو من ضمن أفضل الثوالث.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ12 إلى دور الـ32، ويرافقهم أفضل 8 منتخبات تتواجد في المركز الثالث.

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ويستعرض FilGoal.com المنتخبات التي ضمنت التأهل والمنتخبات التي ودعت البطولة قبل خوض المباراة الثالثة والأخيرة.

وحصدت هذه المنتخبات 6 نقاط من أول مباراتين، لتحجز تذكرة التأهل للدور الثاني.

المكسيك (المجموعة الأولى)

أمريكا (المجموعة الرابعة)

ألمانيا (المجموعة الخامسة)

فرنسا (المجموعة التاسعة)

النرويج (المجموعة التاسعة)

الأرجنتين (المجموعة العاشرة)

كولومبيا (المجموعة 11)

منتخبات فقدت فرصها بسبب خسارتها أمام المنافس المباشر الذي ربما يحتل المركز الثالث في المجموعة بنهاية مرحلة المجموعات.

هايتي (المجموعة الثالثة)

تركيا (المجموعة الرابعة)

تونس (المجموعة السادسة)

الأردن (المجموعة العاشرة)

بنما (المجموعة 12)

ويحسم التأهل لدور الـ32 أو توديع البطولة بالمواجهات المباشرة أولا، ثم فارق الأهداف وباقي العوامل.

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