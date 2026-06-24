مواعيد مباريات الأربعاء 24 يونيو - قطر ضد البوسنة.. والمغرب يواجه هايتي

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 10:41

كتب : FilGoal

المغرب ضد اسكتلندا

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو والقنوات الناقلة.

كأس العالم 2026

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سويسرا × كندا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

البوسنة والهرسك × قطر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

اسكتلندا × البرازيل.. 1:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 2.

المغرب × هايتي.. 1:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 1.

جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية.. 4:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 2.

التشيك × المكسيك.. 4:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس العالم 2026 مواعيد مباريات الأربعاء المغرب قطر البرازيل المكسيك
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