مواعيد مباريات الأربعاء 24 يونيو - قطر ضد البوسنة.. والمغرب يواجه هايتي
الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 10:41
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 24 يونيو والقنوات الناقلة.
كأس العالم 2026
سويسرا × كندا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
البوسنة والهرسك × قطر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
اسكتلندا × البرازيل.. 1:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 2.
المغرب × هايتي.. 1:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 1.
جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية.. 4:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 2.
التشيك × المكسيك.. 4:00 صباح الخميس - بي إن سبورتس ماكس 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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