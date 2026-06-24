كأس العالم - مؤتمر مدرب التشيك: لا شيء مستحيل أمام المكسيك

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 08:30

كتب : FilGoal

ميروسلاف كوبك - مدرب التشيك

شدد ميروسلاف كوبيك مدرب منتخب التشيك أن فريقه يتمسك بحظوظه في التأهل رغم صعوبة مواجهة المكسيك في كأس العالم.

وضمن منتخب المكسيك التأهل إلى دور خروج المغلوب بعد تحقيق الفوز في أول جولتين دون استقبال أهداف.

بينما يمتلك منتخب التشيك نقطة واحدة فقط من أول مباراتين، ويحتاج للفوز أو التعادل مع انتظار نتائج أخرى.

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وقال كوبيك خلال المؤتمر الصحفي: "نحترم إنجازات المكسيك كثيرا، لكن علينا التركيز على ما يجب أن نفعله".

وأضاف "نحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية، وإلا سنودع البطولة، ونعلم جيدا صعوبة اللعب في ملعب أزتيكا وأمام جماهير المكسيك".

وواصل "نعرف قوة المنافس وجماهيره، لكن لا يمكننا التفكير في ذلك الآن".

وشدد كوبيك "المعجزات تحدث في كرة القدم، ولا شيء مستحيل".

واختتم المدرب تصريحاته "بالتأكيد علينا القتال حتى اللحظة الأخيرة".

ويأمل منتخب التشيك في تحقيق مفاجأة والحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي.

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