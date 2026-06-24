كأس العالم - مؤتمر مدرب هايتي: أتمنى زيارة البلاد رغم الأزمة.. ولن نستسلم بعد الإقصاء

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 08:27

كتب : FilGoal

سيباستيان ميجن - مدرب هايتي

أعرب سيباستيان ميجن مدرب منتخب هايتي عن رغبته في زيارة البلاد لأول مرة رغم الأوضاع الأمنية الصعبة.

ولم يخض منتخب هايتي أي مباراة على أرضه منذ 2021 بسبب الاضطرابات التي أعقبت اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وقال ميجن خلال المؤتمر الصحفي: "للأسف هذه أول مرة في مسيرتي لا أستطيع فيها زيارة البلد الذي أدربه بسبب الظروف الأمنية".

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وأضاف "أتمنى أن أزور هايتي قريبا، وجودي هناك سيساعد المدربين المحليين ويساهم في اكتشاف المواهب".

وودع منتخب هايتي منافسات كأس العالم بعد خسارتين أمام اسكتلندا والبرازيل، قبل مواجهة المغرب في الجولة الأخيرة.

وأوضح المدرب أن الفريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين من أصول هايتية خارج البلاد.

وكشف "لدينا لاعب واحد فقط من الدوري المحلي ضمن القائمة، وهناك العديد من المواهب التي تنتظر الفرصة".

وشدد "أنا مقتنع أن هايتي بلد كروي، والتأهل لكأس العالم لم يكن صدفة".

أما عن مواجهة المغرب فقال: "علينا تقديم مباراة قوية، لأن التأهل لكأس العالم منح الأمل للشعب".

وواصل "الخسارة الحقيقية ستكون في الاستسلام".

وستشهد المباراة الظهور الأخير للحارس جوني بلاسيد قائد المنتخب.

واختتم المدرب تصريحاته "نأمل أن نمنحه الوداع الأفضل، نقطة أو ثلاث نقاط قد تصنع التاريخ وتكون لحظة مميزة له".

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