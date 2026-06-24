كأس العالم - مؤتمر بوتر: علينا تقليل المساحات أمام اليابان

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 08:01

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - مدرب منتخب السويد

شدد جراهام بوتر مدرب منتخب السويد على ضرورة اللعب بشكل متماسك أمام اليابان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم.

تعرض منتخب السويد لخسارة قاسية 5-1 أمام هولندا في الجولة الماضية، بعد الفوز في الافتتاح على تونس بنفس النتيجة.

وقال بوتر خلال المؤتمر الصحفي "علينا أن نكون متقاربين دفاعيا، لأن اليابان فريق منظم ومتناسق للغاية".

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وأضاف "إذا تركنا مساحات كبيرة سيكون الأمر صعبا علينا".

وشدد "نمتلك لاعبين مميزين في الهجوم، لكن يجب ألا نبالغ في التراجع أو نكون سلبيين".

وواصل "نبحث دائما عن التوازن ومعرفة كيفية التعامل مع تحركات المنافس".

وكشف بوتر "نستطيع الفوز على أي فريق إذا قدمنا أفضل ما لدينا".

واختتم تصريحاته "لم نحصل على وقت كاف للعمل معا، لكن هذا ليس عذرا، وسنكون جاهزين للمباراة".

يتواجد منتخب السويد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، خلف اليابان وهولندا.

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