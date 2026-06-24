كأس العالم – مدرب كولومبيا: الأهم هو التأهل وسنحاول إراحة اللاعبين قبل مباراة البرتغال

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 07:46

كتب : FilGoal

نيستور لورينزو مدرب كولومبيا

يرى نيستور لورينزو المدير الفني لمنتخب كولومبيا أن مباراة الكونغو الديمقراطية كانت صعبة وقوية جدا، والأهم هو الفوز والتأهل للدور الثاني.

وفاز منتخب كولومبيا على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد في الجولة الثانية لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال لورينزو عقب المباراة: "هذا هو الأمر المثالي أننا تأهلنا إلى الدور القادم وهذا يتيح لنا إمكانية إراحة بعض اللاعبين المتعبين".

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وأضاف "كانت مباراة قوية جدا وعرفنا كيف نفتح اللعب ووصلنا إلى المرمى أكثر من مرة وكان المهم أن نسجل ونفوز".

ورفع المنتخب الكولومبي رصيده إلى النقطة 6 ليضمن التأهل للدور الثاني، بعدما فاز في المباراة الأولى على أوزبكستان.

وتأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 رفقة كل من النرويج وألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.

بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

سجل هدف فوز كولومبيا الظهير الأيمن دانيال مونيوز وهو هدفه الثاني في المونديال.

ويلعب منتخب كولومبيا في الجولة المقبلة ضد البرتغال على صدارة المجموعة، بينما يلعب منتخب الكونغو ضد أوزبكستان.

كولومبيا كأس العالم الكونغو الديمقراطية
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