كأس العالم - مؤتمر روبرتسون: نريد إسعاد جماهير اسكتلندا أمام البرازيل

شدد أندي روبرتسون قائد منتخب اسكتلندا أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة تاريخية أمام البرازيل في كأس العالم.

أندرو روبيرتسون النادي : توتنام هوتسبر اسكتلندا

تستعد اسكتلندا لمواجهة البرازيل في مباراة حاسمة، في أول مشاركة لها بكأس العالم منذ 28 عاما.

وقال روبرتسون خلال المؤتمر الصحفي: "جماهيرنا هي الأفضل في العالم، أينما تذهب تجعل الجميع يحبها".

وتابع "الجماهير تحاول ترك نفس التأثير هنا في ميامي، ونريد أن نمنحهم سببا للاحتفال".

وأشاد روبرتسون بمنتخب البرازيل، مؤكدا صعوبة المواجهة.

وأوضح "إذا تمكنا من الفوز على البرازيل فسيكون إنجازا تاريخيا".

وواصل "نريد أن نمنح جماهيرنا شيئا تفتخر به وتحتفل به".

ولم يحقق منتخب اسكتلندا أي فوز على البرازيل في تاريخ مواجهاتهما بكأس العالم.

واختتم روبرتسون تصريحاته "ما زال أمامنا الكثير لنقدمه، ونأمل أن نكون على قدر التحدي في المباراة".

ويختتم منتخب اسكتلندا مشواره في دور المجموعات بمواجهة البرازيل في الواحدة من فجر غدا الخميس.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب المغرب أمام هايتي.

ويحتل منتخب البرازيل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن المغرب.

بينما يأتي منتخب اسكتلندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب هايتي ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط.