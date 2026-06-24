مباشر كأس العالم - كولومبيا (1)-(0) الكونغو.. هدف غير محتسب
الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 04:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية في الكأس العالم.
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ق 80: هدف غير محتسب من لويس دياز
ق 76: جووووووووووووول مونيوز
ق 50: مباسي يتصدى لكرة خطيرة من لويس دياز
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 6: هدف أول من مونيوز والحكم لا يحتسبه
ق 4: مونيوز يهدر الأول أمام المرمى
انطلاق المباراة
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