مباشر كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) الكونغو.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية في الكأس العالم.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 6: هدف أول من مونيوز والحكم لا يحتسبه

ق 4: مونيوز يهدر الأول أمام المرمى

انطلاق المباراة