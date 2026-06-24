انتهت كأس العالم - كولومبيا (1)-(0) الكونغو الديمقراطية.. فوز الأصفر

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 04:53

كتب : FilGoal

الكونغو الديمقراطية - كولومبيا - دانيال مونيوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية في الكأس العالم.

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نهاية المباراة بفوز كولومبيا

ق 80: هدف غير محتسب من لويس دياز

ق 76: جووووووووووووول مونيوز

ق 50: مباسي يتصدى لكرة خطيرة من لويس دياز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 6: هدف أول من مونيوز والحكم لا يحتسبه

ق 4: مونيوز يهدر الأول أمام المرمى

انطلاق المباراة

الكونغو الديمقراطية كولومبيا كأس العالم
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