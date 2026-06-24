مباشر كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) الكونغو.. الشوط الثاني

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 04:53

كتب : FilGoal

الكونغو الديمقراطية - كولومبيا - دانيال مونيوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية في الكأس العالم.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــ

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 6: هدف أول من مونيوز والحكم لا يحتسبه

ق 4: مونيوز يهدر الأول أمام المرمى

انطلاق المباراة

الكونغو الديمقراطية كولومبيا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر روبرتسون: نريد إسعاد جماهير اسكتلندا أمام البرازيل كأس العالم – سيمينيو: دافعنا طوال المباراة ضد إنجلترا واقتربنا من تحقيق هدفنا كأس العالم - مدرب كوريا الجنوبية: لا مجال للثقة الزائدة أمام جنوب إفريقيا كأس العالم - فيفا يعلن إيقاف ألميرون مباراة واحدة بسبب تغطية فمه كأس العالم - داليتش: لم أتوقع صعوبة مواجهة بنما.. وسعيد من أجل مودريتش كأس العالم - مدرب بنما: سنحت فرصة واحدة لكرواتيا وسجلوا منها كأس العالم - رغم الخسارة.. كريستيان مارتينيز رجل مباراة بنما ضد كرواتيا أنتي بنما
أخر الأخبار
كأس العالم - مؤتمر روبرتسون: نريد إسعاد جماهير اسكتلندا أمام البرازيل 11 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – سيمينيو: دافعنا طوال المباراة ضد إنجلترا واقتربنا من تحقيق هدفنا 29 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب كوريا الجنوبية: لا مجال للثقة الزائدة أمام جنوب إفريقيا 29 دقيقة | في المونديال
ميدو: أصبت بجلطة بسبب قضية ابني.. والآن حالتي جيدة 35 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - فيفا يعلن إيقاف ألميرون مباراة واحدة بسبب تغطية فمه 37 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - داليتش: لم أتوقع صعوبة مواجهة بنما.. وسعيد من أجل مودريتش 46 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب بنما: سنحت فرصة واحدة لكرواتيا وسجلوا منها 52 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) الكونغو.. الشوط الثاني ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531714/استراحة-كأس-العالم-كولومبيا-0-0-الكونغو-شوط-أول-سلبي