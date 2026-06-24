كأس العالم - إنفانتينو: نسخة 2026 الأكثر نجاحا في التاريخ.. وفترات التوقف لأسباب رياضية

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن سعادته بما يقدمه كأس العالم 2026 حتى الآن، مشيرا إلى امتلاء الملاعب والأجواء المميزة.

ويرى إنفانتينو أن النسخة الحالية هي الأكثر نجاحا في تاريخ كأس العالم.

وقال إنفانتينو عبر موقع فيفا "الأمر مذهل، أكبر من أي حدث في العالم، ليس فقط كرة القدم بل أي حدث على الإطلاق. إنه الأكثر نجاحا في التاريخ".

وأضاف "الملاعب ممتلئة، المدن كذلك، والأجواء رائعة. هناك عائلات وأطفال ونساء في المدرجات وهذا أمر جميل".

وتابع إنفانتيو "زيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا أثبتت نجاحها من خلال النتائج والمستويات".

وتحدث إنفانتينو عن تطبيق فترات التوقف لشرب المياه لأول مرة في جميع المباريات.

وقال: "السبب الرئيسي لفترات التوقف هو الحرارة، لكن أيضا ضغط المباريات خلال 39 يوما يجعل الراحة أمرا مهما".

وأوضح "فترات التوقف تقام في الدقيقتين 22 و67 لمدة 3 دقائق، ويتم احتسابها ضمن الوقت بدل الضائع".

وشدد "نريد ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات، بحيث لا يستفيد فريق من ظروف الطقس أكثر من الآخر".

واختتم إنفانتينو تصريحاته "لا نحقق أي مكاسب مالية من هذه الفترات، الأمر يتعلق فقط بالجانب الرياضي، وربما ساهمت في الحفاظ على نسق المباريات حتى اللحظات الأخيرة".

وكشف رئيس فيفا عن اقتراب البطولة من تحطيم الرقم القياسي للحضور الجماهيري.

ووصل إجمالي الحضور بعد 44 مباراة إلى 2,851,010 مشجعا، بمتوسط 64,796 في المباراة الواحدة ونسبة امتلاء 99.6%.

وشهدت 4 مباريات في يوم واحد حضور 288,007 مشجعين، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البطولة.