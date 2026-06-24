كأس العالم - مارتينيز: منتخب البرتغال لعب بالعقل أمام أوزبكستان وتعلمنا من الافتتاح

شدد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال أن فريقه قدم أداء منضبطا في الفوز 5-0 على أوزبكستان، مشيرا إلى أن اللاعبين تعلموا من التعادل في المباراة الافتتاحية.

وحققت البرتغال الفوز الأول في كأس العالم أمام أوزبكستان في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ11، بخماسية نظيفة.

وقال مارتينيز عقب المباراة: "عندما سجلنا في المباراة الأولى فقدنا الانضباط والتنظيم ومنحنا المنافس فرصا للهجوم".

أضاف: "لعبنا حينها بقلوبنا وليس بعقولنا، لكن اليوم كان العكس تماما، كنا منظمين للغاية".

وشهدت المباراة تسجيل كريستيانو رونالدو هدفين ليصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

وبسؤاله عن كريستيانو رونالدو أجاب "لم أعمل مع لاعب يملك هذا الشغف، مهما حدث اليوم يعود في اليوم التالي بنفس الرغبة في العمل".

وواصل "قدراته لا تتوقف عند التسجيل فقط، بل خبرته وتحركاته وصناعته للمساحات تجعل منه لاعبا مميزا".

واختتم مارتينيز تصريحاته "هذه ثالث كأس عالم لي، كنت أعتقد أنه يجب الفوز بكل مباراة، لكن أدركت أن البطولة رحلة طويلة وليست سباقا قصيرا".

وصلت تسديدات البرتغال إلى 17 محاولة بينها 8 على المرمى، مع استمرار الضغط حتى بعد حسم النتيجة.

وفازت البرتغال على أوزبكستان 5-0 في مباراة أقيمت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

سجل الأهداف: كريستيانو رونالدو (هدفين)، ونونو مينديش، وعبد الواحد نيماتوف (هدف عكسي)، ورفائيل لياو.

رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ويستعد لمواجهة كولومبيا في الجولة الأخيرة.

في المقابل يقترب منتخب أوزبكستان من الخروج بدون نقاط قبل مباراته الأخيرة ضد الكونغو الديمقراطية.