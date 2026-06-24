كأس العالم - توخيل: منتخب غانا امتاز بالصلابة الدفاعية.. وما فعلناه لم يكن كافيا

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 02:20

كتب : FilGoal

توماس توخيل - مدرب إنجلترا

اعترف توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا بقوة الصلابة الدفاعية لمنتخب غانا.

وفرض منتخب غانا نتيجة التعادل السلبي أمام إنجلترا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 12 بكأس العالم 2026.

وقال توماس توخيل عبر موقع فيفا: "لم تتاح لنا الكثير من الفرص أمام غانا، بعد أن تحلوا بالصلابة الدفاعية طوال المباراة".

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وتابع "إذا لم تجيد الاختراقات وتجد المساحات لن يمكنك خلق العديد من الفرص".

واختتم توخيل تصريحاته "حاولنا رفع نسق المباراة لكن ذلك لم يكن كافيا".

ونجح منتخب غانا في الحصول على نقطته الرابعة في دور المجموعات بعد فوزه في الجولة الأولى أمام بنما.

ويتقاسم منتخب غانا صدارة المجموعة مع إنجلترا التي حققت الفوز في الجولة الأولى أمام كرواتيا بنتيجة 4-2.

ولم يسدد أي من المنتخبين أي كرة على حارسي المرمى خلال الشوط الأول.

واقترب المنتخب الغاني بشدة من العبور إلى الدور التالي، بعد فشله في عبور دور المجموعات في نسختي 2014، و2022.

ويأمل منتخب غانا في تكرار إنجاز 2010، حين تأهل بلاك ستارز إلى ربع النهائي، قبل الخروج أمام أوروجواي بركلات الترجيح.

وستكون فرصة تأهل غانا مع كيروش وعبوره دور المجموعات، هي الثانية في مسيرته بعد تجاوز دور المجموعات مع منتخب البرتغال في نسخة 2010.

فيما ودع دور المجموعات مع إيران في النسخ الثلاثة التي شارك فيها.

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