مباشر كأس العالم - بنما (0)-(1) كرواتيا.. جوووول أول
الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 01:53
كتب : FilGoal
يلعب منتخب بنما أمام كرواتيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.
وخسر منتخب بنما أمام غانا في الجولة الافتتاحية، بينما خسرت كرواتيا ضد إنجلترا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق54 جوووووول أول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول السلبي
ق23 رأسية رائعة من خوسيه رودريجيز يتصدى لها حارس كرواتيا ثم تنقذها العارضة
انطلاق المباراة
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