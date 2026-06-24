مباشر كأس العالم - بنما (0)-(0) كرواتيا.. انطلاق المباراة بعد قليل

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 01:53

كتب : FilGoal

إنجلترا ضد كرواتيا - مارتن باتورينا

يلعب منتخب بنما أمام كرواتيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وخسر منتخب بنما أمام غانا في الجولة الافتتاحية، بينما خسرت كرواتيا ضد إنجلترا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انطلاق المباراة

كأس العالم كرواتيا بنما
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