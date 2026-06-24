مباشر كأس العالم - بنما (0)-(0) كرواتيا.. انطلاق المباراة بعد قليل

يلعب منتخب بنما أمام كرواتيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وخسر منتخب بنما أمام غانا في الجولة الافتتاحية، بينما خسرت كرواتيا ضد إنجلترا.

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انطلاق المباراة