مباشر كأس العالم - بنما (0)-(0) كرواتيا.. انطلاق المباراة بعد قليل
الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 01:53
كتب : FilGoal
يلعب منتخب بنما أمام كرواتيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.
وخسر منتخب بنما أمام غانا في الجولة الافتتاحية، بينما خسرت كرواتيا ضد إنجلترا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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انطلاق المباراة
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