مباشر كأس العالم - بنما (0)-(0) كرواتيا.. العارضة تمنع الأول
الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 01:53
كتب : FilGoal
يلعب منتخب بنما أمام كرواتيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.
وخسر منتخب بنما أمام غانا في الجولة الافتتاحية، بينما خسرت كرواتيا ضد إنجلترا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
-------------------
ق23 رأسية رائعة من خوسيه رودريجيز يتصدى لها حارس كرواتيا ثم تنقذها العارضة
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كأس العالم – بيكفورد: التعادل مع غانا؟ مصيرنا بين أيدينا كأس العالم - توخيل: منتخب غانا امتاز بالصلابة الدفاعية.. وما فعلناه لم يكن كافيا إرجاء تشغيل منطقة في العاصمة الجديدة بمواجهة مصر ضد إيران.. وتحديد موعد العودة تشكيل كأس العالم - كوفاسيتش ضمن تغييرين لـ كرواتيا.. وفاخاردو يقود هجوم بنما حائط كيروش بعد إفلاته من بطاقة صفراء.. اشتباك بين كيروش وبيلينجهام كأس العالم - بعد منحهم حرية القرار.. لاعب إنجلترا يرفض مصافحة توماس بارتي كأس العالم - كانافارو: لاعبو أوزبكستان كافحوا.. ومن الصعب الدفاع أمام رونالدو
أخر الأخبار
حائط كيروش ساعة | في المونديال