مباشر كأس العالم - بنما (0)-(0) كرواتيا.. العارضة تمنع الأول

الأربعاء، 24 يونيو 2026 - 01:53

كتب : FilGoal

إنجلترا ضد كرواتيا - مارتن باتورينا

يلعب منتخب بنما أمام كرواتيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وخسر منتخب بنما أمام غانا في الجولة الافتتاحية، بينما خسرت كرواتيا ضد إنجلترا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

-------------------

ق23 رأسية رائعة من خوسيه رودريجيز يتصدى لها حارس كرواتيا ثم تنقذها العارضة

انطلاق المباراة

كأس العالم كرواتيا بنما
نرشح لكم
كأس العالم – بيكفورد: التعادل مع غانا؟ مصيرنا بين أيدينا كأس العالم - توخيل: منتخب غانا امتاز بالصلابة الدفاعية.. وما فعلناه لم يكن كافيا إرجاء تشغيل منطقة في العاصمة الجديدة بمواجهة مصر ضد إيران.. وتحديد موعد العودة تشكيل كأس العالم - كوفاسيتش ضمن تغييرين لـ كرواتيا.. وفاخاردو يقود هجوم بنما حائط كيروش بعد إفلاته من بطاقة صفراء.. اشتباك بين كيروش وبيلينجهام كأس العالم - بعد منحهم حرية القرار.. لاعب إنجلترا يرفض مصافحة توماس بارتي كأس العالم - كانافارو: لاعبو أوزبكستان كافحوا.. ومن الصعب الدفاع أمام رونالدو
أخر الأخبار
كأس العالم – بيكفورد: التعادل مع غانا؟ مصيرنا بين أيدينا 7 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - توخيل: منتخب غانا امتاز بالصلابة الدفاعية.. وما فعلناه لم يكن كافيا 9 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - بنما (0)-(0) كرواتيا.. العارضة تمنع الأول 35 دقيقة | في المونديال
إرجاء تشغيل منطقة في العاصمة الجديدة بمواجهة مصر ضد إيران.. وتحديد موعد العودة 38 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - كوفاسيتش ضمن تغييرين لـ كرواتيا.. وفاخاردو يقود هجوم بنما ساعة | في المونديال
حائط كيروش ساعة | في المونديال
الموسم الثالث.. أهلي طرابلس يجدد عقد البدري ساعة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نفاضل بين 3 دول لمعسكر الإعداد.. وموعد وصول عموتة ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531700/مباشر-كأس-العالم-بنما-0-0-كرواتيا-العارضة-تمنع-الأول