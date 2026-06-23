كأس العالم - لياو: رونالدو لاعب البرتغال الأفضل.. ونستطيع الفوز أمام كولومبيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 22:38

كتب : FilGoal

رفاييل لياو - منتخب البرتغال

عبر رفائيل لياو لاعب منتخب البرتغال، عن سعادته بالفوز أمام أوزبكستان في كأس العالم.

وحققت البرتغال الفوز الأول في كأس العالم أمام أوزبكستان في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ11، بخماسية نظيفة.

وقال لياو عبر بي ان سبورتس "المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية كانت غريبة."

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وأضاف "سعداء بالفوز في المباراة الثانية، ونتطلع للأمان."

وسجل خماسية البرتغال، كرستيانو رونالدو "هدفين"، ونونو ميدنيش، ونيماتوف "هدف عكسي"، فيما اختتم لياو أهداف البرتغال في الدقيقة 87.

وتحدث عن قائد الفريق رونالدو "هو لاعبنا الأفضل، وهذا ما يفعله أفضل لاعب، كان بإمكانه تسجيل ثلاثية، ولكنه سجل ثنائية فقط، ونحن سعداء لأجله."

وعن أسباب الفوز الكبير، قال "لعبنا كمجموعة وكفريق، وتحكمنا في المباراة، وسجلنا الهدف الأول وقمنا بالاستمرار في التسجيل."

وأتم "أعتقد أننا نستطيع الفوز في المباراة القادمة."

ويلتقي منتخب البرتغال في الجولة الأخيرة أمام كولومبيا في صراع صدارة المجموعة.

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد أوزبكستان بلا رصيد بعد خسارتين.

ويلتقي منتخبا كولومبيا، والكونغو الديمقراطية الخامسة فجر الأربعاء، في الجولة الثانية لحساب نفس المجموعة.

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