مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) غانا.. تبديلان هجوميان

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 22:32

كتب : FilGoal

أنطوان سيمينيو - أندرسون - إنجلترا أمام غانا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا أمام غانا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 12 بكأس العالم.

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وحقق منتخب إنجلترا الفوز في الجولة الأولى أمام كرواتيا 4-2، وكذلك حقق منتخب غانا الفوز بهدف نظيف أمام بنما.

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ويلتقي منتخبا كرواتيا وبنما ضمن الجولة الثانية الساعة 3 فجر يوم الأربعاء.

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ق 65: تبديلان لإنجلترا بنزول نيكو أورايلي وبوكايو ساكا بدلا من دجيد سبينس وأنطوني جوردون

ق 61: ديكلان رايس نفذ الضربة الحرة على القائم البعيد ليتابعها أندرسون ولكن اصطدمت بالدفاع الغاني لتتحول لركنية.

ق 60: بطاقة صفراء لإيناكي ويليامز بعد تدخل قوي ضد جوردون وضربة حرة بالقرب من الراية الركنية لمنتخب إنجلترا

ق 57: تسديدة من مادويكي تصدى لها الدفاع لترتد إلى جوردون الذي سدد ولكن الحارس تصدى لها

ق 50: فرصة خطيرة لمنتخب غانا بعد انطلاقة من اللاعب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 45+4: هاري كين يحاول التسديد من داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع تصدى وأبعدها لركنية.

ق 33: دفاع غانا يتصدى لتسديدتين من مادويكي وبيلينجهام.

ق 13: أول تسديدة من منتخب إنجلترا على مرمى غانا من كرة ثابتة سددها ديكلان رايس أعلى العارضة.

اتطلاق المباراة

إنجلترا غانا كأس العالم
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