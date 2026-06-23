مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) غانا.. انطلاق المباراة

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 22:32

كتب : FilGoal

إنجلترا ضد كرواتيا - هاري كين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا أمام غانا في الجولة الثانية لحساب المجموعة الـ 12 بكأس العالم.

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وحقق منتخب إنجلترا الفوز في الجولة الأولى أمام كرواتيا 4-2، وكذلك حقق منتخب غانا الفوز بهدف نظيف أمام بنما.

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ويلتقي منتخبا كرواتيا وبنما ضمن الجولة الثانية الساعة 3 فجر يوم الأربعاء.

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اتطلاق المباراة

إنجلترا غانا كأس العالم
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