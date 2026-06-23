شاهدنا المغربي ضمن طاقم حكام كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما

تتواجد شاهندة المغربي الحكمة المصرية، في كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما.

وتقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة، خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2026.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ بدلا من 16.

واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الحكمة شاهدة المغربي، للمشاركة في البطولة.

وسبق أن تواجدت شاهندة المغربي في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في كولومبيا.

وأدارت شاهندة مباريات ألمانيا والأرجنتين في دور الـ 16، ومواجهة تحديد المركز الثالث بين أمريكا وهولندا.

وتعد شاهندة أول حكمة مصرية في الدوري المصري إذ ظهرت لأول مرة كحكم رابع في موسم 2021-22 خلال مباراة المصري ضد طلائع الجيش.

وسبق أن أدارت شاهندة 4 مباريات في الدوري المصري

موسم 2021-22: سموحة ضد فاركو

موسم 2022-23: إنبي × سيراميكا كليوباترا

موسم 2023-24: بيراميدز × الداخلية

موسم 2025 - 2026: بتروجت × الجونة