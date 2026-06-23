نيوروك تايمز: فيفا يدرس تعديل قرعة ركلات الترجيح قبل انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 21:10

كتب : FilGoal

فرنسا - الأرجنتين - هدف مبابي الثالث

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء تعديل على آلية القرعة التي تسبق تنفيذ ركلات الترجيح، وذلك قبل انطلاق مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين الفريقين المتنافسين وفقا لصحيفة نيوروزك تايمز.

وتنص القواعد الحالية على إجراء قرعتين منفصلتين قبل بدء ركلات الترجيح. ففي القرعة الأولى يختار الفريق الفائز الجهة التي ستُنفذ عليها الركلات، بينما تمنح القرعة الثانية للفائز حق اختيار ما إذا كان فريقه سيسدد الركلة الأولى أو الثانية في السلسلة.

ويرى مسؤولو فيفا أن النظام الحالي قد يمنح أحد الفريقين أفضلية مزدوجة حال فوزه بالقرعتين، إذ يمكنه اختيار الجهة المفضلة له وكذلك تحديد ترتيب التسديد، وهو ما قد يؤثر على توازن المنافسة في لحظة حاسمة من المباراة.

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وبناءً على ذلك، طلب فيفا من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، الجهة المسؤولة عن قوانين اللعبة، اعتماد تعديل جديد يقضي بإجراء قرعة واحدة فقط بدلًا من قرعتين.

ووفقًا للمقترح الجديد، سيحصل الفريق الفائز بالقرعة على حق اختيار أحد أمرين فقط: إما تحديد الجهة التي يرغب في تنفيذ ركلات الترجيح عليها، أو اختيار ما إذا كان سيبدأ التسديد أولًا أو ثانيًا.

وفي المقابل، يحصل الفريق الخاسر في القرعة تلقائيًا على الخيار الآخر، بما يضمن توزيع أفضلية القرار بين الفريقين بدلًا من إمكانية احتكارها بالكامل من جانب فريق واحد.

ويأمل فيفا في الحصول على الموافقة اللازمة لتطبيق التعديل قبل انطلاق مباريات الأدوار الإقصائية من البطولة، في إطار سعيه المستمر لتطوير قوانين اللعبة وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة التنافسية في المواقف الحاسمة.

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