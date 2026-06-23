إحصائيات منتخب مصر - مرموش الأكثر محاولة.. وهاني يتفوق على صلاح في الكرة العرضية

نجح منتخب مصر في تصدر المجموعة السابعة بكأس العالم بعد الفوز أمام نيوزيلندا والتعادل أمام بلجيكا.

ويلتقي منتخب مصر أمام إيران في الجولة الأخيرة في تمام الساعة السادسة صباح السبت.

منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

منتخب مصر تعادل أمام بلجيكا 1-1 على ملعب لومين فيلد في سياتل الأمريكية، قبل الفوز أمام نيوزيلندا 3-1 على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية.

ويرصد FilGoal.com أبرز أرقام وإحصائيات لاعبي المنتخب المصري خلال أول مباراتين، وفقا للأرقام المنشورة عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتصدر عمر مرموش محاولات خلق فرص هجومية لمنتخب مصر، ويليع مصطفى زيكو ومحمد صلاح، ثم إمام عاشور.

وسجل أهداف منتخب مصر الأربعة، إمام عاشور، ومصطفى زيكو، ومحمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجية.

أما صانعو الأهداف فجاءوا كالتالي: محمد صلاح، ومحمد هاني، ومصطفى زيكو، ومحمد صلاح على الترتيب.

فيما لعب محمد هاني ومحمد صلاح كرات عرضية خلال المباراتين أكثر من أي لاعب آخر في منتخب مصر.

ولكن تفوق هاني في دقة الكرات العرضية، على محمد صلاح.

محاولات خلق فرصة هجومية

* عمر مرموش 8 فرص (6 داخل المنطقة - 2 خارج المنطقة)، كرة واحدة فقط على المرمى "أون تاريجت".

* مصطفى زيكو 6 فرص (5 داخل المنطقة - 1 خارج المنطقة).. 2 على المرمى.

ونفذ زيكو محاولتين رأسيتين.

ونجح في صناعة هدف لصلاح، وتسجيل آخر مستغلا كرة عرضية من محمد هاني ليسجلها رأسية في الشباك.

* محمد صلاح 6 (4 داخل المنطقة - 2 خارج المنطقة).. 3 على المرمى

ونفذ صلاح محاولة رأسية واحدة جاءت أمام بلجيكا، وتصدى لها تيبو كورتوا.

وصنع محمد صلاح هدفين لإمام عاشور وتريزيجية، فيما سجل هدفا واحدا أمام نيوزيلندا.

وبات صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم برصيد 3 أهداف.

* إمام عاشور 5 (3 داخل المنطقة - 2 خارج المنطقة).. 1 فقط على المرمى

وسجل إمام عاشور هدفا في شباك بلجيكا بتسديدة صاروخية في شباك كورتوا.

* محمد هاني 3 (3 من خارج المنطقة).. 1 فقط على المرمى.

وصنع محمد هاني هدفا لمصطفى زيكو، بكرة عرضية، من إجمالي 7 كرات عرضية لعبهم خلال أول مباراتين.

* أحمد سيد زيزو 2 (1 داخل المنطقة - 1 خارج المنطقة).. 1 فقط على المرمى

* أحمد فتوح 1 (1 خارج المنطقة).. 1 على المرمى

* مروان عطية 1 ( 1 من خارج المنطقة)

* محمود حسن تريزيجية 1 (1 داخل المنطقة)، وجاء تلك الكرة هدفا في شباك نيوزيلندا بعدما حل بديلاًَ.

الكرات العرضية

محمد هاني 7.. دقة 43 % 3 كرات عرضية صحيحة

محمد صلاح 7 .. دقة 14 % كرة واحدة عرضية صحيحة

مروان عطية 5.. دقة 40 % كرتان عرضيتان صحيحتان

أحمد فتوح 4.. دقة 25 % كرة واحد عرضية صحيحة

أحمد سيد زيزو 3.. دقة 33 % كرة واحدة عرضية صحيحة

مصطفى زيكو 2.. دقة 50 % كرة واحدة عرضية صحيحة

عمر مرموش - إمام عاشور - مهند لاشين 2.. غير صحيحة

حمدي فتحي - كريم حافظ - حمزة عبد الكريم 1.. غير صحيحة

أكثر لاعب مصري حصولا على الأخطاء

إمام عاشور 6

عمر مرموش 5

محمد صلاح 4

مصطفى شوبير - مصطفى زيكو 3

حمدي فتحي - أحمد فتوح 2

ياسر إبراهيم - مهند لاشين 1