إحصائيات منتخب مصر - مروان عطية الأكثر تمريرا.. وشوبير يتساوى مع صلاح في كأس العالم

نجح منتخب مصر في تصدر المجموعة السابعة بكأس العالم بعد الفوز أمام نيوزيلندا والتعادل أمام بلجيكا.

ويلتقي منتخب مصر أمام إيران في الجولة الأخيرة في تمام الساعة السادسة صباح السبت.

منتخب مصر يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا ولكل منهما نقطتين، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

منتخب مصر تعادل أمام بلجيكا 1-1 على ملعب لومين فيلد في سياتل الأمريكية، قبل الفوز أمام نيوزيلندا 3-1 على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية.

ويرصد FilGoal.com أبرز أرقام وإحصائيات لاعبي المنتخب المصري خلال أول مباراتين، وفقا للأرقام المنشورة عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأكثر تمريرًا للكرة

يتواجد مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر، في صدارة اللاعبين الأكثر تمريرا في مباراتين بـ 138 تمريرة، بنسبة دقة 91 %.

وتساوى مصطفى شوبير حارس المرمى، مع محمد صلاح قائد منتخب مصر، في عدد التمريرات خلال المباراتين بـ 52 تمريرة.

وبلغت دقة تمريرات مصطفى شوبير 69 %، فيما بلغت دقة تمريرات صلاح 87 %.

وتواجد ظهيري الجنب أحمد فتوح، ومحمد هاني، في المركزين الثاني والثالث خلف مراون عطية المتصدر.

وجاءت ترتيب لاعبي المنتخب في تمرير الكرة خلال مباراتي بلجيكا ونيوزيلندا على النحو التالي:

مروان عطية 138.. دقة تمرير 91 %

أحمد فتوح 119.. دقة تمرير 87 %

محمد هاني 105.. دقة تمرير 82 %

ياسر إبراهيم 98.. دقة تمرير 96 %

إمام عاشور 80 .. دقة تمرير 85 %

مهند لاشين 72 .. دقة تمرير 92 %

حمدي فتحي 66 .. دقة تمرير 92 %

رامي ربيعة 54.. دقة تمرير 87 %

مصطفى شوبير 52.. دقة تمرير 69 %

محمد صلاح 52 .. دقة تمرير 87 %

مصطفى زيكو 46 دقة تمرير 72 %

عمر مرموش 34 دقة تمرير 88 %