استراحة كأس العالم - البرتغال (3)-(0) أوزبكستان.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 19:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البرتغال ضد أوزبكستان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق51. خوسانوف يبعد الكرة من على خط المرمى من رونالدو
ق38. جوووووول الثااالث للبرتغال عن طريق رونالدو مستغلا تمريرة من برونو فيرنانديز لينفرد ويضع الكرة في الشباك.
ق30. إلغاء الهدف لوجود خطأ
ق29. جووووول رااائع لأوزبكستان عن طريق عزيز جانييف بتسديدة صاروخية.
ق16. جوووول الثاني للبرتغال عن طريق نونو مينديز من ركلة حرة مباشرة.
ق6. جووووووول أول للبرتغال عن طريق كريستيانو رونالدو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من كانسيلو.
ق2. برونو يهدر فرصة الهدف الأول
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
إحصائيات منتخب مصر - مرموش الأكثر محاولة.. وهاني يتفوق على صلاح في الكرة العرضية إحصائيات منتخب مصر - مهند ومروان يتصدران.. ودور دفاعي لزيكو وفتوح ضمن الأكثر ركضا إحصائيات منتخب مصر - مروان عطية الأكثر تمريرا.. وشوبير يتساوى مع صلاح في كأس العالم كأس العالم - تفوق على ميسي.. رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة إبراهيم حسن: أشكر الجماهير المصرية لتحملها مشقة السفر لدعم المنتخب موعد المران الأول لمنتخب مصر استعدادا لإيران أويارزابال: تغيير فريقي؟ أنا سعيد في مكاني.. ولا أشغل نفسي بالمقارنات تشكيل كأس العالم - رونالدو وفيليكس في هجوم البرتغال.. وخوسانوف يقود دفاع أوزبكستان