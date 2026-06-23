ارتبط اسمه بالأهلي.. المغربي زهواني يخضع للفحص الطبي في أياكس
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 19:44
كتب : FilGoal
وصل المغربي فؤاد زهواني لاعب اتحاد تواركة إلى مدينة أمستردام الهولندية تمهيدا للانضمام لنادي أياكس.
فؤاد زهواني
النادي : اتحاد تواركة
وارتبط زهواني بالانتقال إلى النادي الأهلي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)
وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإن زهواني وصل إلى هولندا من أجل إجرءا الفحص الطبي، وإتمام انتقاله إلى نادي أياكس.
وأوضحت التقارير ذاتها أن زهواني سيوقع عقدا لمدة 4 مواسم بعد إتمام الاتفاق بين أياكس واتحاد تواركة
ابن الـ 19 عاما يشغل مركز الظهير الأيسر.
وتألق زهواني في كأس العالم للشباب وساهم في تتويج المغرب باللقب لأول مرة في تاريخها.
وفي مونديال الشباب شارك في 6 مباريات من 7 بشكل كامل وسجل هدفا في الفوز على أمريكا بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.
وبقميص منتخب الشباب المغربي شارك اللاعب في 20 مباراة سجل هدفا وصنع 2.
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