مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني

الأربعاء، 05 نوفمبر 2025 - 23:29

كتب : أحمد الخولي

فؤاد زهواني - المغرب للشباب

أوضح مصدر من الأهلي حقيقة التوصل لاتفاق لضم فؤاد زهواني لاعب اتحاد تواركة المغربي.

وارتبط اسم الظهير الشاب بالانتقال للأهلي وفقا للتقارير في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لم نتوصل لاتفاق مع اتحاد تواركة المغربي لضم فؤاد زهواني حتى الآن، وكل ما يتردد غير صحيح".

ابن الـ 18 عاما يشغل مركز الظهير الأيسر.

وتألق زهواني في كأس العالم للشباب وساهم في تتويج المغرب باللقب لأول مرة في تاريخها الشهر الماضي.

وفي مونديال الشباب شارك في 6 مباريات من 7 بشكل كامل وسجل هدفا في الفوز على أمريكا بنتيجة 3-1 في ربع النهائي.

وبقميص منتخب الشباب المغربي شارك اللاعب في 20 مباراة سجل هدفا وصنع 2.

كما خاض مباراة بقميص منتخب المغرب للمحليين ضد تنزانيا في كأس إفريقيا للمحليين والتي توج بلقبها.

وخاض اللاعب الشاب مباراتين في الدوري المغربي الموسم الحالي دون أن يسجل أو يصنع.

ويمتلك الأهلي 5 لاعبين أجانب في قائمة الفريق الأول، ويحق له 3 لاعبين أجانب تحت السن في الدوري المصري.

فؤاد زهواني الأهلي اتحاد تواركة
