أويارزابال: تغيير فريقي؟ أنا سعيد في مكاني.. ولا أشغل نفسي بالمقارنات

شدد ميكيل أويارزابالا لاعب منتخب إسبانيا على سعادته بالتواجد في ريال سوسيداد.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة أوروجواي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال أويارزابال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا بخير ولكن أشعر ببعض الإنزعاج، ولكن مثل كل شخص هنا، لدي شيء يجب أن أعتني به قبل المباراة".

وواصل "تغيير الفريق؟ أنا أركز على محاولة مسعادة الفريق على الفوز، وقلتها ألف مرة، أنا في المكان الذي أريد التواجد فيه وأعتبره منزلي، المكان الذي أعطاني الفرصة للتواجد هنا اليوم".

واستمر "أنا محظوط لأن لدي زملاء سيتولون الأمر إذا لم ألعب، لست قلقا كثيرا بشأن ذلك ولا أهتم بالأفراد ولكن بالمجموعة".

وتابع "المقارنة مع هالاند أو مبابي؟ لا أشغل نفسي بذلك، ولا أهتم سوى بما يقوله زملائي أو المدرب، من الطبيعي أن يتحدث الناس لكنني لا أعير ذلك أي اهتمام".

وأردف "اللعب أفضل مع المنتخب؟ إنه يجعل أي شخص أفضل، الأمر لا يتعلق بلاعب أو بآخر ولكن إذا كنت محاطا باللاعبين الأفضل من الطبيعي أن تسفتيد، ولكن عليك أيضا أن تقدم أشياء للنادي ليستفيد هو الآخر".

وأضاف "لامين؟ نحن نتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأكثرهم تأثيرا عبر الفرص والفوضى التي يصنعها".

وأتم "شعرت أنني محظوظ ضد السعودية بسبب الكرات التي جاءت لي، أريد أن أكون بذلك المستوى في مباريات أخرى".

ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن أوروجواي وكاب فيردي بنقطتين لكل منهما.