تشكيل كأس العالم - رونالدو وفيليكس في هجوم البرتغال.. وخوسانوف يقود دفاع أوزبكستان

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 18:56

كتب : FilGoal

منتخب البرتغال - كأس العالم

أعلن كل من روبيرتو سانشيز مدرب البرتغال وباولو كانافارو مدرب أوزبكستان تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب البرتغال مع أوزبكستان على ملعب هوستون بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.

ويلعب جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو في خط هجوم البرتغال.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ديوجو كوستا.

الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - ريناتو فييجا - نونو مينديز.

الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - برونو فيرنانديز.

الهجوم: بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

ويقود عبد القادر خوسانوف دفاع أوزبكستان في المباراة.

بينما جاء تشكيل أوزبكستان كالتالي:

الحارس: عبد الواحد نعمتوف.

الدفاع: عبد القادر خوسانوف - عبد الله عبدولاييف - رستم أشورماتوف.

الوسط: بخروز كاريموف - أوديلجون خامروبيكوف - أوتابيك شوكوروف - شيرزود إسانوف

الهجوم: عبوسبك فيزولايف - إلدور شوموردوف - عزيز جانييف.

وكان منتخب البرتغال قد تعادل في المباراة الأولى مع الكونغو الديمقراطية، بينما خسرت أوزبكستان من كولومبيا.

البرتغال أوزبكستان كأس العالم 2026
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