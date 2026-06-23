بعد خروجه من معسكر بلجيكا.. دوكو: زوجتي وابني بخير وحان الآن وقت العودة لكأس العالم

أكد جيريمي دوكو جناح بلجيكا عودته لصفوف منتخب بلاده الذي يخوض كأس العالم بعد مغادرته معسكر الفريق من أجل حضور ولادة طفله الأول.

وغاب دوكو عن لقاء بلجيكا ضد إيران لحضور هذه المناسبة، رغم أن منتخب بلاده أوضح أنه سيغيب بسبب إصابته بعدوى تنفسية.

وقال دوكو عبر حسابه على إنستجرام يوم الثلاثاء: "أشكر الجميع على الحب والدعاء والرسائل اللطيفة خلال الأيام الماضية".

وأضاف "زوجتي شيرين وابني برايس بخير، وقلبي يفيض بالامتنان".

وتابع جناح مانشستر سيتي "استقبال ابني أحد أعظم النعم التي منحني الله إياها".

وأتم "أشكر منتخب بلجيكا على الدعم، والآن حان وقت العودة إلى كرة القدم وتمثيل بلدي في أكبر محفل عالمي".

ومن المقرر أن يعود دوكو للانضمام إلى معسكر منتخب بلجيكا في سياتل مساء الثلاثاء.

وتعرض دوكو لانتقادات بسبب رغبته في ترك المعسكر والتواجد في هذه اللحظات مع زوجته، قبل مغادرته بالفعل.

وهنأ حساب المنتخب البلجيكي عبر إكس، لاعبه دوكو لولادة ابنه.

ويواجه منتخب بلجيكا منافسه نيوزيلندا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة، السادسة صباح السبت المقبل، 27 يونيو، بتوقيت القاهرة.

ويلتقي في الوقت نفسه منتخب مصر أمام إيران لحساب المجموعة ذاتها.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه إيران وبلجيكا برصيد نقطتين، ثم نيوزيلندا بنقطة وحيدة.

وتعادل منتخب بلجيكا في المباراة الأولى أمام مصر بهدف لمثله، قبل التعادل في المباراة الثانية أمام إيران سلبيا دون أهداف.

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