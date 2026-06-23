أدار 3 مواجهات مصرية.. تعرف على سجل مارشينياك حكم مصر ضد إيران

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 16:58

كتب : محمد رؤوف

سيمون مارشينياك - الزمالك - الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم اختيار سيمون مارشينياك حكما لمباراة منتخب مصر ضد إيران بكأس العالم 2026.

لكن لن تكون هذه المواجهة هي الأولى للحكم البولندي بتواجد مصري.

سبق وأن تولى تحكيم 3 مواجهات مصرية.

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سجل مارشينياك مع المصريين:

الأهلي × الزمالك

وتولى مارشينياك مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر 2022.

الزمالك انتصر بالمباراة وتوج بالكأس 2-1.

وأشهر مارشينياك 8 بطاقات صفراء بالمناصفة بين الفريقين.

الأهلي × بيراميدز

حكم مارشينياك مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري عام 2023.

وفاز الأهلي على بيراميدز 3-0.

ومنح مارشينياك بطاقة صفراء واحدة في المباراة وكانت للمغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

فلومينينسي × الأهلي

أدار مارشينياك مباراة فلومينينسي البرازيلي ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي 2-0.

وأعطى مارشينياك إنذارين، الأول لمارتينيلي لاعب فلومينينسي، ثم محمد عبد المنعم مدافع الأهلي وقتها.

وبهذا السجل، لم يطرد مارشينياك أي لاعب سواء من الطرف المصري أو الأجنبي.

مصر × إيران

ستكون مباراة مصر ضد إيران هي الرابعة لمارشينياك مع المصريين.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في السادسة من صباح السبت.

ويعاونه مواطنيه توماس ليستكيفيتش وآدم كوبسيك كمساعدين.

بينما يتواجد الياباني فوسوكي أراكي كحكما رابع، ومواطنه جون ميهارا كحكم مساعد احتياطي.

يذكر أن مارشينياك كان حكما لمباراة نهائي النسخة الماضية من كأس العالم بين الأرجنتين ضد فرنسا.

ويدخل الفراعنة اللقاء وهم في صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من تعادل مع بلجيكا وفوز على نيوزيلندا.

بينما يملك المنتخب الإيراني نقطتين من تعادلين مع نيوزيلندا وبلجيكا.

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