بعد 3 مواسم.. المصري يعلن رحيل ميدو جابر

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 16:39

كتب : FilGoal

ميدو جابر - المصري

أعلن النادي المصري رحيل ميدو جابر عن صفوف الفريق.

ميدو جابر

النادي : المصري

المصري

وانتهى تعاقد جابر مع المصري بنهاية الموسم المنقضي وأصبح حرا في التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.

صاحب الـ 33 عاما لعب ضمن صفوف المصري ل3 مواسم بعدما انضم إليه قادما من سيراميكا كليوباترا في 2023.

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وشارك جابر في 22 مباراة منذ بداية الموسم الماضي بقميص المصري وسجل 3 أهداف.

وبشكل عام خاض ميدو جابر 80 مباراة بقميص المصري، وسجل 17 هدفا وصنع 6 أهداف.

ونجح ميدو جابر في التتويج مع المصري بلقب كأس الرابطة المصرية خلال الموسم المنقضي.

وفاز المصري في نهائي كأس الرابطة على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولعب ميدو جابر خلال مسيرته لفرق نجع حمادي وطلائع الجيش والأهلي وسيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة والمصري.

الدوري المصري المصري ميدو جابر
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