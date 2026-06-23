بعد 3 مواسم.. المصري يعلن رحيل ميدو جابر
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 16:39
كتب : FilGoal
أعلن النادي المصري رحيل ميدو جابر عن صفوف الفريق.
وانتهى تعاقد جابر مع المصري بنهاية الموسم المنقضي وأصبح حرا في التوقيع لأي فريق بشكل مجاني.
صاحب الـ 33 عاما لعب ضمن صفوف المصري ل3 مواسم بعدما انضم إليه قادما من سيراميكا كليوباترا في 2023.
وشارك جابر في 22 مباراة منذ بداية الموسم الماضي بقميص المصري وسجل 3 أهداف.
وبشكل عام خاض ميدو جابر 80 مباراة بقميص المصري، وسجل 17 هدفا وصنع 6 أهداف.
ونجح ميدو جابر في التتويج مع المصري بلقب كأس الرابطة المصرية خلال الموسم المنقضي.
وفاز المصري في نهائي كأس الرابطة على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل.
ولعب ميدو جابر خلال مسيرته لفرق نجع حمادي وطلائع الجيش والأهلي وسيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة والمصري.
نرشح لكم
الزمالك يعلن إنهاء 3 قضايا لدى فيفا خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الزمالك وعمر فرج على تسوية مستحقاته تطورات الحالة الصحية لـ ميدو بعد إصابته بجلطة في المخ أدار 3 مواجهات مصرية.. تعرف على سجل مارشينياك حكم مصر ضد إيران مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا لـ تريزيجيه.. والمفاوضات تسير جيدا تطبيق زملكاوي يعلن إنهاء قضية سامسون أكينيولا بيان - وفد من الزمالك يجتمع مع وزيرة الإسكان لبدء التحضير لإنشاء فرع أكتوبر وكيله: الجزيري لم يشكو الزمالك رغم مستحقاته المتأخرة.. وهذا شرطنا لفسخ التعاقد