كأس العالم – تييليمانس: مغادرة دوكو من أجل مولوده؟ هذه الذكريات لا يمكن استعادتها

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 15:11

كتب : FilGoal

يوري تييليمانس - جيريمي دوكو - بلجيكا

ساند يوري تييليمانس قائد منتخب بلجيكا زميله جيريمي دوكو بعد مغادرته معسكر الفريق خلال كأس العالم 2026 من أجل حضور ولادة مولوده الأول.

جيريمي دوكو

النادي : مانشستر سيتي

يوري تيليمانس

النادي : أستون فيلا

بلجيكا

وتعرض دوكو لانتقادات بسبب رغبته في ترك المعسكر والتواجد في هذه الذكرى، قبل مغادرته بالفعل.

وقال تييليمانس في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "باركنا لجيريمي دوكو وزوجته بمناسبة المولود الجديد، وأرسلنا لهما رسائل التهنئة".

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وأضاف "أفضل لحظة في الحياة هي رؤية المولود الجديد وأن تكون حاضرا لهذه اللحظة فهو أمر طبيعي لأي أب".

وأتم "أنا أب لـ 3 أطفال وهذه الذكريات لا يمكنك استعادتها غير بتواجدك، لذلك أنا سعيد للغاية من أجله".

وذكرت صحيفة تليجراف في وقت سابق أن دوكو سيعود إلى معسكر منتخب بلجيكا مساء الثلاثاء استعدادا لمواجهة نيوزيلندا.

ويعود دوكو للانضمام إلى مقر منتخب بلجيكا في سياتل.

وهنأ حساب المنتخب البلجيكي عبر إكس، لاعبه دوكو لولادة ابنه.

ويواجه منتخب بلجيكا منافسه نيوزيلندا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة، السادسة صباح السبت المقبل، 27 يونيو، بتوقيت القاهرة.

ويلتقي في الوقت نفسه منتخب مصر أمام إيران لحساب المجموعة ذاتها.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه إيران وبلجيكا برصيد نقطتين، ثم نيوزيلندا بنقطة وحيدة.

وتعادل منتخب بلجيكا في المباراة الأولى أمام مصر بهدف لمثله، قبل التعادل في المباراة الثانية أمام إيران سلبيا دون أهداف.

وشارك دوكو في المباراة الأولى، فيما غاب عن المباراة الثانية بسبب إصابته بعدوى تنفسية.

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