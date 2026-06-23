أثليتك: رتوش أخيرة تفصل أربيلوا عن تدريب فولام

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 13:48

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا - ريال مدريد

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن هناك رتوش أخيرة تفصل بين المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا وتدريب فولام.

وأوضح التقرير أن فولام يقترب من حسم اتفاقه لتعيين ألفارو أربيلوا كمدرب جديد للفريق، رغم تأكيدات إدارة النادي بأن هناك مرشحين آخرين للمنصب.

وأضاف التقرير أن أربيلوا سيتولى تدريب فولام بعقد لمدة 3 مواسم، في انتظار حسم الرتوش الأخيرة.

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قبل أيام، كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تقدم المفاوضات فولام الإنجليزي وألفارو أربيلوا، المدير الفني السابق لريال مدريد، من أجل تولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن فولام يبحث عن مدرب جديد بعد رحيل ماركو سيلفا، الذي تولي تدريب بنفيكا خلفًا لجوزيه مورينيو، بينما يستعد أربيلوا لمغادرة منصبه في ريال مدريد.

ورحل سيلفا عن تدريب فولام بنهاية الموسم بعد 5 سنوات، قبل أن يتولى تدريب بنفيكا خلفا لجوزيه مورينيو.

وأنهى أربيلوا مهمته مع ريال مدريد مؤخرا بعد فترة قصيرة استمرت 6 أشهر، بعدما تولى المسؤولية في يناير الماضي خلفا لتشابي ألونسو.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز 11 برصيد 54 نقطة، وهو الرقم الأفضل في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي، قبل أن يكرر نفس المركز في الموسم الحالي.

وسبق لأربيلوا اللعب في مركز الظهير الأيمن، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد، كما توج بكأس العالم ويورو مرتين مع منتخب إسبانيا.

ولعب أربيلوا في الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول ووست هام، إلى جانب مسيرته في إسبانيا مع ديبورتيفو لاكورونيا.

وخلال فترة تدريبه لريال مدريد، ودع الفريق كأس ملك إسبانيا مبكرا، كما خرج من دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، وأنهى الموسم في المركز الثاني خلف برشلونة.

وقضى سيلفا 5 سنوات في تدريب فولام قبل أن يرحل عن تدريب الفريق.

وسيعود سيلفا للدوري البرتغالي من جديد بعدما درب من قبل كل من أشتوريل وسبورتنج لشبونة وتوج مع الأخير بلقب كأس البرتغال.

وسبق وأن درب سيلفا كل من أولمبياكوس اليوناني وتوج معه بلقب الدوري وخاض بعدها تجارب إنجليزية متعددة بدءا من هال سيتي ثم واتفورد وإيفرتون وأخيرا فولام.

وخلال فترة قيادته، توج سيلفا بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب) موسم 2021-2022، بعدما سجل الفريق 110 أهداف، قبل أن يقوده للاستقرار في الدوري الممتاز وتحقيق عدة مراكز بمنتصف الجدول.

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