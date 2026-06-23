بعد إقالته.. كونسيساو يطالب بكامل عقده مع اتحاد جدة

يطالب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب فريق اتحاد جدة بالحصول على كامل القيمة المالية المتبقية من عقده لمدة موسمين، بعد قرار إقالته من منصبه، وفقا لجريدة الرياضية.

وأوضح التقرير أن عقد كونسيساو مع اتحاد جدة يتضمن شرطًا جزائيًا يقترب من رواتب 4 أشهر، في حال فسخ العقد خلال الموسم الأول، إلى جانب بند يمنح النادي حق إنهاء التعاقد دون التزامات مالية إضافية إذا أخفق المدرب في تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى خلال الموسمين الثاني والثالث.

في المقابل، يستند كونسيساو ووكيل أعماله البرتغالي الشهير خورخي مينديز، إلى بند آخر في العقد يريان أنه يمنح المدرب البرتغالي أحقية الحصول على كامل مستحقاته المالية عن الفترة المتبقية من العقد، حسب التقرير.

وأعلن النادي السعودي إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي بعد مراجعة وتقييم شاملين لمسيرة الفريق خلال الفترة الماضية وبما يتوافق مع أهداف النادي وتطلعاته للمرحلة المقبلة بحسب بيان النادي مطلع يونيو الجاري.

في أكتوبر الماضي، أعلن اتحاد جدة التعاقد مع كونسيساو حتى 2028 بعد إقالة الفرنسي لوران بلان الذي قاد الفريق إلى تحقيق ثنائية الدوري السعودي وكأس الملك موسم 2024ـ2025.

ولعب اتحاد جدة تحت إشراف كونسيساو 41 مباراة، فاز بـ 21 منها، بينما تعادل 7 مرات، وتعرض لـ 13 هزيمة.

ومحليًّا، أنهى الفريق بطولة الدوري في المركز الخامس، وغادر كأس الملك من نصف النهائي، أما خارجيًّا فودّع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الثمانية.