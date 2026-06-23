مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يونيو وفجر الأربعاء.. البرتغال وإنجلترا في كأس العالم

تستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 بمواجهات نارية.

ويلعب منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو أمام أوزبكستان.

ويسعى رونالدو أول هدف له في مونديال النسخة الحالية بعدما خرج دون التسجيل في الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب غانا بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام إنجلترا في مباراة صعبة للغاية على النجوم السوداء.

كأس العالم

البرتغال × أوزبكستنا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وماكس 3.

إنجلترا × غانا.. تقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 وماكس 4.

بنما × كرواتيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية من فجر الأربعاء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وماكس 3.

كولومبيا × الكونغو الديمقراطية.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة من فجر الأربعاء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 وماكس 4.