مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يونيو وفجر الأربعاء.. البرتغال وإنجلترا في كأس العالم

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 10:51

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - منتخب البرتغال

تستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 بمواجهات نارية.

ويلعب منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو أمام أوزبكستان.

ويسعى رونالدو أول هدف له في مونديال النسخة الحالية بعدما خرج دون التسجيل في الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى.

ويلعب منتخب غانا بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أمام إنجلترا في مباراة صعبة للغاية على النجوم السوداء.

كأس العالم

البرتغال × أوزبكستنا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وماكس 3.

إنجلترا × غانا.. تقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 وماكس 4.

بنما × كرواتيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية من فجر الأربعاء على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 وماكس 3.

كولومبيا × الكونغو الديمقراطية.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة من فجر الأربعاء على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 وماكس 4.

كأس العالم البرتغال
نرشح لكم
كأس العالم – روميرو يكشف فترة غيابه بعد إصابته ضد النمسا كأس العالم - مؤتمر كانافارو: دوري مختلف عن 2006.. وأؤمن باللعب الجماعي كأس العالم - مدرب النرويج: سنساعد هالاند على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأس العالم - أرنولد: العراق يمتلك فرصة رغم الخسارة أمام فرنسا.. ولا يمكن إيقاف مبابي كأس العالم - مازا: كنا الأفضل طوال مواجهة الأردن بعد كسر رقمه القياسي.. كلوزه: ميسي الأفضل في التاريخ كأس العالم - 5 مراوغات ناجحة.. مازا رجل مباراة الجزائر ضد الأردن كأس العالم - بالوجون: قصتي مع منتخب أمريكا مميزة.. ونسعى لكتابة التاريخ ضد تركيا
أخر الأخبار
كأس العالم – روميرو يكشف فترة غيابه بعد إصابته ضد النمسا 7 دقيقة | في المونديال
بعد إقالته.. كونسيساو يطالب بكامل عقده مع اتحاد جدة 17 دقيقة | سعودي في الجول
الرياضية: 1.5 مليون دولار تفصل بين تريزيجيه والرياض السعودي 38 دقيقة | ميركاتو
مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يونيو وفجر الأربعاء.. البرتغال وإنجلترا في كأس العالم 45 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر كانافارو: دوري مختلف عن 2006.. وأؤمن باللعب الجماعي 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مدرب النرويج: سنساعد هالاند على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - أرنولد: العراق يمتلك فرصة رغم الخسارة أمام فرنسا.. ولا يمكن إيقاف مبابي 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - مازا: كنا الأفضل طوال مواجهة الأردن 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531637/مواعيد-مباريات-الثلاثاء-23-يونيو-وفجر-الأربعاء-البرتغال-وإنجلترا-في-كأس-العالم