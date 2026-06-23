كأس العالم - أرنولد: العراق يمتلك فرصة رغم الخسارة أمام فرنسا.. ولا يمكن إيقاف مبابي

شدد جراهام أرنولد مدرب منتخب العراق أن فرص فريقه في التأهل لا تزال قائمة رغم الخسارة 3-0 أمام فرنسا في كأس العالم.

وسجل كيليان مبابي هدفين في المباراة التي تأجلت لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، ليكرر العراق معاناته أمام المهاجمين الكبار بعد ثنائية إرلينج هالاند في اللقاء الأول.

وقال أرنولد عقب المباراة: "كل تركيزي الآن على مواجهة السنغال. ما زالت لدينا فرصة للتأهل".

أضاف: "هناك 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث ستتأهل، وبالتالي حظوظنا مستمرة".

أشاد مدرب العراق بأداء فريقه في الشوط الأول رغم استقبال هدف، لكنه أشار إلى أن توقف المباراة أثر على إيقاع اللاعبين.

وكشف "عرضت لقطات أطول من الشوط الأول بين الشوطين لشرح نقاط القوة لدى فرنسا".

وتابع "كان على اللاعبين الهدوء والاستعداد بعد التوقف الطويل".

أوضح أن خطأ في تنفيذ ركلة مرمى كلف فريقه الهدف الثاني بعد استئناف اللعب.

وواصل أرنولد "مبابي لاعب مذهل. سرعته لا يمكن إيقافها، ولذلك تراجعنا للدفاع بعمق لتجنب المساحات خلفنا".

واختتم تصريحاته "هالاند يسجل، وميسي يسجل، وكذلك مبابي. ستكون منافسة قوية بينهم على لقب الهداف".

وتغلب منتخب فرنسا على العراق بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 14 و54 بينما سجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة أطول استراحة توقف بين الشوطين بعد الانتظار لمدة ساعتين و12 دقيقة، بعد أن توقفت المباراة بعد نهاية الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتسببت عاصفة جوية في ولاية فيلاديلفيا في أمطار غزيرة مما تسبب في إيقاف المباراة.

وحسم منتخب فرنسا تأهله إلى دور الـ 32 بعد تحقيق انتصارين على حساب كل من السنغال والنرويج على الترتيب.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة أمام النرويج في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب العراق أمام السنغال.

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