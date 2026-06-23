كأس العالم - بالوجون: قصتي مع منتخب أمريكا مميزة.. ونسعى لكتابة التاريخ ضد تركيا

أعرب فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا عن فخره بمسيرته غير التقليدية مع الفريق قبل مواجهة تركيا في ختام دور المجموعات لكأس العالم.

فولارين بالوجون النادي : موناكو أمريكا

وتحدث بالوجون عن رحلته، إذ ولد في نيويورك عام 2001، ونشأ في إنجلترا لأسرة نيجيرية، قبل أن يمثل منتخبات إنجلترا للشباب، ثم يقرر اللعب لصالح أمريكا في 2023.

وقال بالوجون في تصريحات عبر وكالة رويترز: "أنا فخور جدا. أشعر أن كل ما حدث كان لسبب. تسجيل هدفين في المباراة الأولى والفوز أمر مميز لا يمكن تفسيره".

وأضاف: "أنا فخور بتمثيل أمريكا. من الطبيعي أن تحظى قصتي باهتمام، خاصة في بطولة مثل كأس العالم حيث يريد الجمهور معرفة المزيد عن اللاعبين".

وشدد "الفريق متنوع منذ انضمامي، وهذا يشبه أمريكا. الأهم هو التركيز على ما نقدمه داخل الملعب".

وتابع "نسعى لتحقيق الفوز أمام تركيا لكتابة التاريخ بالانتصار في مباريات المجموعة بالكامل".

وأوضح "الأهم هو الفوز. تحقيق 3 انتصارات من 3 مباريات فرصة لصناعة التاريخ وتوجيه رسالة لباقي المنتخبات".

واختتم تصريحاته "أريد المشاركة في كل المباريات، لكن من المهم أن أكون ذكيا، وألا أتحصل على بطاقة صفراء جديدة".

وفاز منتخب أمريكا على منافسه استراليا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وللمرة الثانية تواليا حصل بالوجون على جائزة رجل المباراة وذلك بعد حصوله عليها ضد باراجواي ثم أمام استراليا.

وضمن منتخب أمريكا التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز الثاني على التوالي.

وكان منتخب أمريكا قد انتصر في الجولة الأولى على باراجواي 4-1.

ووصلت أمريكا للنقطة السادسة في المجموعة مما ضمن لها التأهل إلى الدور المقبل.

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