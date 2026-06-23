كأس العالم - بالوجون: قصتي مع منتخب أمريكا مميزة.. ونسعى لكتابة التاريخ ضد تركيا

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 08:41

كتب : FilGoal

فولارين بالوجون - أمريكا ضد السنغال

أعرب فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا عن فخره بمسيرته غير التقليدية مع الفريق قبل مواجهة تركيا في ختام دور المجموعات لكأس العالم.

وتحدث بالوجون عن رحلته، إذ ولد في نيويورك عام 2001، ونشأ في إنجلترا لأسرة نيجيرية، قبل أن يمثل منتخبات إنجلترا للشباب، ثم يقرر اللعب لصالح أمريكا في 2023.

وقال بالوجون في تصريحات عبر وكالة رويترز: "أنا فخور جدا. أشعر أن كل ما حدث كان لسبب. تسجيل هدفين في المباراة الأولى والفوز أمر مميز لا يمكن تفسيره".

أخبار متعلقة:
تيليجراف: دوكو يغادر معسكر منتخب بلجيكا في أمريكا لحضور ولادة ابنه كأس العالم - بعد بكائه.. وصول والده فوزينيا إلى أمريكا تشكيل كأس العالم – بالوجون يقود هجوم أمريكا.. ومحمد توري أساسي مع استراليا كأس العالم – مرتان متتاليتان لأول مرة.. بالوجون رجل مباراة أمريكا ضد استراليا

وأضاف: "أنا فخور بتمثيل أمريكا. من الطبيعي أن تحظى قصتي باهتمام، خاصة في بطولة مثل كأس العالم حيث يريد الجمهور معرفة المزيد عن اللاعبين".

وشدد "الفريق متنوع منذ انضمامي، وهذا يشبه أمريكا. الأهم هو التركيز على ما نقدمه داخل الملعب".

وتابع "نسعى لتحقيق الفوز أمام تركيا لكتابة التاريخ بالانتصار في مباريات المجموعة بالكامل".

وأوضح "الأهم هو الفوز. تحقيق 3 انتصارات من 3 مباريات فرصة لصناعة التاريخ وتوجيه رسالة لباقي المنتخبات".

واختتم تصريحاته "أريد المشاركة في كل المباريات، لكن من المهم أن أكون ذكيا، وألا أتحصل على بطاقة صفراء جديدة".

وفاز منتخب أمريكا على منافسه استراليا بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وللمرة الثانية تواليا حصل بالوجون على جائزة رجل المباراة وذلك بعد حصوله عليها ضد باراجواي ثم أمام استراليا.

وضمن منتخب أمريكا التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز الثاني على التوالي.

وكان منتخب أمريكا قد انتصر في الجولة الأولى على باراجواي 4-1.

ووصلت أمريكا للنقطة السادسة في المجموعة مما ضمن لها التأهل إلى الدور المقبل.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

كأس العالم أمريكا بالوجون
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر كانافارو: دوري مختلف عن 2006.. وأؤمن باللعب الجماعي كأس العالم - مدرب النرويج: سنساعد هالاند على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأس العالم - أرنولد: العراق يمتلك فرصة رغم الخسارة أمام فرنسا.. ولا يمكن إيقاف مبابي كأس العالم - مازا: كنا الأفضل طوال مواجهة الأردن بعد كسر رقمه القياسي.. كلوزه: ميسي الأفضل في التاريخ كأس العالم - 5 مراوغات ناجحة.. مازا رجل مباراة الجزائر ضد الأردن كأس العالم – منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابتي حمدي فتحي وعبد المجيد القمة العربية جزائرية
أخر الأخبار
كأس العالم - مؤتمر كانافارو: دوري مختلف عن 2006.. وأؤمن باللعب الجماعي 13 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب النرويج: سنساعد هالاند على الفوز بجائزة الحذاء الذهبي 17 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أرنولد: العراق يمتلك فرصة رغم الخسارة أمام فرنسا.. ولا يمكن إيقاف مبابي 23 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مازا: كنا الأفضل طوال مواجهة الأردن 33 دقيقة | في المونديال
جمباز - لينا حليقة تحصد المركز الثامن في كأس التحدي ببكين 39 دقيقة | رياضة نسائية
بعد كسر رقمه القياسي.. كلوزه: ميسي الأفضل في التاريخ 44 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - 5 مراوغات ناجحة.. مازا رجل مباراة الجزائر ضد الأردن 47 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بالوجون: قصتي مع منتخب أمريكا مميزة.. ونسعى لكتابة التاريخ ضد تركيا 57 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) أستراليا.. أصحاب الأرض إلى دور الـ 32 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 4 أحلى من فيروز
/articles/531629/كأس-العالم-بالوجون-قصتي-مع-منتخب-أمريكا-مميزة-ونسعى-لكتابة-التاريخ-ضد-تركيا