القمة العربية جزائرية

حسم منتخب الجزائر القمة العربية في كأس العالم بعد تغلبه على الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وحوّل منتخب الجزائر تأخره بهدف للفوز على الأردن بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم منتخب الأردن عن طريق نزار الرشدان بتسديدة قوية في الدقيقة 36.

بينما سجل منتخب الجزائر هدفيه في الدقيقتين 69 و83 عن طريق البديل نذير بن بوعلي، وأمين جويري.

ورفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن النمسا صاحب المركز الثاني.

بينما يتذيل منتخب الأردن الترتيب بلا رصيد من النقاط ليتأكد خروجه من دور المجموعات قبل مواجهة الأرجنتين.

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انتصار إفريقي أول

حقق منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول على عرب آسيا في الدربيات العربية بكأس العالم.

وسبق وأن لعب العرب ثلاث مواجهات قبل مباراة الجزائر ضد الأردن ولم يحقق عرب إفريقيا أي انتصار.

وتغلب منتخب السعودية على المغرب 2-1 في نسخة الولايات المتحدة الأمريكية 1994 في دور المجموعات.

بينما في نسخة ألمانيا 2006 تعادل منتخب السعودية أمام تونس في مرحلة المجموعات أيضا بهدفين لكل منهما.

وكانت آخر مواجهة عربية في كأس العالم بنسخة 2018، حسمها منتخب السعودية مجددا لكن أمام مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وأخيرا كتب منتخب الجزائر انتصار عرب إفريقيا الأول في دربيات العرب المونديالية بعد الفوز على الأردن.

الأردن يودع

ودع منتخب الأردن بشكل رسمي منافسات كأس العالم بعد الخروج من دور المجموعات قبل الجولة الختامية.

وخسر الأردن أمام كل من النمسا والجزائر ليتذيل الترتيب قبل مواجهة الأرجنتين.

وحال انتصار الأردن أمام الأرجنتين سيحصل النشامى على المركز الرابع بسبب أفضلية المواجهات المباشرة.

الرابع تاريخيا

حقق منتخب الجزائر انتصاره الرابع تاريخيا في مشاركاته بكأس العالم.

ويعود آخر انتصار لمنتخب الجزائر في نسخة 2014 بعد الفوز على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وحقق منتخب الجزائر انتصارين في نسخة 1982 أمام ألمانيا الغربية وتشيلي.

وبذلك يعادل منتخب الجزائر انتصارات السعودية في كأس العالم ويتخطى تونس.

ويبقى منتخب المغرب صاحب أكبر عدد من انتصارات العرب في كأس العالم برصيد 6 انتصارات.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا من الجانبين بحثا عن الهدف الأول.

وكاد نزار رشدان أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الأولى برأسية لكن مرت بجوار القائم الأيسر للوكا زيدان.

وجاء الرد السريع من منتخب الجزائر في الدقيقة الثالثة بتسديدة من أمين جويري لكن في الشباك الخارجية.

وأهدر رياض محرز هدفا محققا في الدقيقة 21 بعدما فقد السيطرة على الكرة في انفراد تام بمرمى الأردن.

وفي نفس الدقيقة أهدر فراس شايبي فرصة تسجيل هدف بتسديدة قوية ارتطمت بدفاعات الأردن.

وأهدر محرز مجددا انفراد جديد لمنتخب الجزائر في الدقيقة 33 وتحولت لركلة ركنية.

ونجح نزار رشدان من افتتاح التسجيل في الدقيقة 36 لمنتخب الأردن بتسديدة أرضية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك لوكا زيدان.

وشهد الشوط الثاني تراجع تام من لاعبي منتخب الأردن وسط سيطرة للاعبي الجزائر.

وأنقذ يزيد أبو ليلى تسديدة قوية من إبراهم مازا في الدقيقة 55.

ونجح البديل نذير بن بوعلي من تسجيل التعادل برأسية رائعة سكنت شباك أبو ليلى في الدقيقة 69.

واستمر الضغط الجزائري بحثا عن التقدم وخطف نقاط المباراة.

وسجل أمين جويري هدفا في الدقيقة 83 ليقتل المباراة ويخطف النقاط لمحاربي الصحراء.

ويلعب منتخب الجزائر أمام النمسا في تمام الخامسة من فجر الأحد، بينما يواجه الأردن منتخب الأرجنتين في نفس التوقيت.

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