كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف تحذيرات حسام بين شوطي مواجهة نيوزيلندا.. ورسالة ترامب

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر تحذيرات حسام بين شوطي مواجهة نيوزيلندا.

وكان منتخب مصر متأخرا بهدف في الشوط الأول قبل أن يحسم المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وقال إبراهيم حسن عبر قناة إم بي سي مصر: "نحن نكمل بعضنا البعض في الجهاز الفني، لكن القرار الأول والأخير لحسام حسن، يمكن لي تقديم نصيحة أو التدخل في جزء ما في إطار تكملة بعضنا البعض".

وكشف إبراهيم "حسام حسن بين شوطي مباراة نيوزيلندا قال للاعبين لا يمكن أن تغادر الجماهير الحاضرة حزينة، ولا يصح أن المصريين المتواجدين في الشوارع حتى الصباح لدعمنا يغادرون بخسارة".

وتابع "وراجعنا بين شوطي المباراة فيديوهات لمعالجة الأخطاء عن طريق محلل الأداء بعد تصوير عدد من اللقطات خلال الشوط الأول".

وشدد "تم التركيز بين شوطي المباراة على التحفيز النفسي بالإضافة للتعليمات الفنية رغم ضيق الوقت، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية وتم تنفيذ تعليمات حسام حسن بالحرف الواحد".

وفجّر إبراهيم مفاجأة قائلا: "حسام أبلغ اللاعبين بضرورة مراجعة أنفسهم، لأن أي لاعب أيا كان اسمه سيتم استبداله ولو بعد 5 دقائق إذا لم يلتزم بالتعليمات ويكون على قدر المستوى المطلوب".

وأضاف "تدخل حسام حسن فنيا، وكان يعيش المباراة بشكل كبير بعدما دفع زيكو في مركز المهاجم ومرموش على الجانب الأيسر، وما شاء الله حسام كان في تركيز بشكل صعب جدا أنا على المستوى الشخصي لا أتحمل قوة تركيزه وما يتحمله".

"إذا كان اللاعبون غير مقتنعين بالمدير الفني الموجود لن تكون ردة الفعل جيدة لتعليماته، وشدد حسام اللاعبين بضرورة نسيان مباراة بلجيكا تماما مثلما حذر من قبل وما هو كنا نعاني منه نوعا ما في الشوط الأول".

وواصل "فرحتنا لم تكتمل بسبب إصابتي حسام عبد المجيد وحمدي فتحي، والحمد لله حمدي لا يعاني من مزق كامل وسيغيب أسبوع تقريبا وإن شاء الله نستكمل مشوارنا ويكون معنا، وحسام عانى من ارتجاج لكن دون أي شرخ أو كسر في الوجه، وأنا وحسام مع طبيب المنتخب أصرينا على ضرورة خروجه للحفاظ عليه".

أما عن مشاركة محمود تريزيجيه فأوضح "تريزيجيه شخصية جميلة ورائعة، وعندما يجلس بديلا لا يتحدث ويكون أكثر الملتزمين، ونيته الجيدة تسببت في تسجيله فور مشاركته، وهو يثق في حب حسام حسن له لدرجة أن صلاح يداعبه كثيرا بأنه المفضل لحسام حسن لكنه يرد عليهم أن جميع اللاعبين على نفس قدر الحب عنده".

وعن المنافس المقبل أجاب "لا نفكر إطلاقا في التأهل كأول أو ثاني أو ثالث لتحديد منافس معين، لا يوجد فريق سهل في كأس العالم، بعض الأشخاص لم تكن لديهم رؤية يتحدثون عن قوة وضعف مجموعات وهذا غير صحيح والدليل كاب فيردي التي تم التقليل منها بعد فوزنا عليها في التصفيات تعادلت مع إسبانيا وأوروجواي".

وواصل "طموحنا فوق الخيال في كأس العالم، لتحقيق ما يليق بالجماهير المصرية، وهدفنا إسعاد الشعب المصري والناس الطيبة التي تواجدت في الشوارع لمتابعتنا من مصر ومن كانوا في المدرجات".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته "جاءت لنا أخبار أن دونالد ترامب رئيس أمريكا أشاد بأداء المنتخب المصري، وعندما وصلنا لمقر إقامتنا في سبوكين تفاجئنا بحفل استقبال من إدارة الفندق بمناسبة فوزنا".

وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 4 نقاط قبل الجولة الختامية، بينما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة واحدة يتذيل بها الترتيب.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام إيران في السادسة من صباح يوم السبت، بينما يواجه منتخب نيوزيلندا فريق بلجيكا.

وحسم منتخب مصر تأهله بنسبة 99% حتى وإن كان ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

وكسر منتخب مصر عقدته أخيرا وخرج من قائمة المنتخبات التي شاركت في كأس العالم دون تحقيق أي فوز.

وبعد 8 مباريات خسر منتخب مصر في 5 منهم وتعادل 3، نجح أخيرا الفراعنة في تحقيق الانتصار الأول.