دوري NBA – صفقة مدوية جديدة.. يانيس إلى ميامي هيت

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 07:11

كتب : FilGoal

يانيس أنتيتوكنمبو - ميلوكي باكس

أتم فريق ميامي هيت صفقة قوية مدوية في دوري كرة السلة الأمريكي NBA بعدما حصل على خدمات النجم اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو لاعب فريق ميلوكي باكس.

واتفق ميامي هيت على صفقة مع ميلوكي تشهد الحصول على خدمات يانيس مقابل تايلر هيرو، وبعض اللاعبين بين الفريقين.

وبذلك سيجتمع يانيس مع بام أديبايو نجم ميامي هيت الحالي، في محاولة لتعويض رحيل جيمي باتلر الذي انضم الموسم قبل الماضي إلى جولدن ستيت واريورز.

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النجم اليوناني يانيس يعتبر أحد أهم لاعبي كرة السلة في السنوات الأخيرة، وفاز بجائزة أفضل لاعب في NBA مرتين أعوام 2019 و2020.

ودخل يانيس دوري NBA في عام 2013 مع فريق ميلوكي الذي اختاره في الدرافت بالبطاقة رقم 15.

كما فاز يانيس البالغ من العمر 31 عاما بلقب الدوري في عام 2021.

كرة سلة NBA الدوري الأمريكي لكرة السلة يانيس
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