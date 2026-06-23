مباشر كأس العالم - الأردن (1)-(0) الجزائر.. الشوط الثاني
الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 05:56
كتب : FilGoal
يلعب منتخب الأردن ضد الجزائر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.
وخسر منتخب الأردن الجولة الافتتاحية 3-1 أمام النمسا، بينما خسرت الجزائر من الأرجنتين بثلاثية دون مقابل.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
-------------------
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36 جوووووول أول عن طريق نزار الرشدان
ق33 محرز يهدر مجددا والكرة تتحول لركنية
ق21 تسديدة قوية من فراس شايبي لكن ترتطم بدفاع الأردن
ق21 محرز يفقد السيطرة على الكرة في انفراد تام ويهدر فرصة الأول
ق3 الرد السريع من الجزائر بتسديدة جويري لكن في الشباك من الخارج
ق1 رأسية من نزار رشدان لكن بجوار القائم الأيسر للوكا زيدان
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كأس العالم - إبراهيم حسن يكشف تحذيرات حسام بين شوطي مواجهة نيوزيلندا.. ورسالة ترامب كأس العالم – هالاند: أنا أستمتع باللعب مع النرويج كأس العالم - مؤتمر داليتش: علينا إصلاح أخطاء الدفاع أمام بنما كأس العالم - مؤتمر مارتينيز: لا نشعر بالضغط قبل مواجهة أوزبكستان.. ورونالدو قدوة كأس العالم – هالاند أفضل لاعب في مباراة النرويج والسنغال كأس العالم - ثنائية جديدة.. مبابي رجل مباراة فرنسا ضد العراق كأس العالم - لوكاس دين: الفوز على العراق خطوة نحو هدفنا كأس العالم – إسماعيلا سار: واجهنا صعوبة في الشوط الأول أمام النرويج