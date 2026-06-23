مباشر كأس العالم - الأردن (1)-(0) الجزائر.. الشوط الثاني

يلعب منتخب الأردن ضد الجزائر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وخسر منتخب الأردن الجولة الافتتاحية 3-1 أمام النمسا، بينما خسرت الجزائر من الأرجنتين بثلاثية دون مقابل.

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الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جوووووول أول عن طريق نزار الرشدان

ق33 محرز يهدر مجددا والكرة تتحول لركنية

ق21 تسديدة قوية من فراس شايبي لكن ترتطم بدفاع الأردن

ق21 محرز يفقد السيطرة على الكرة في انفراد تام ويهدر فرصة الأول

ق3 الرد السريع من الجزائر بتسديدة جويري لكن في الشباك من الخارج

ق1 رأسية من نزار رشدان لكن بجوار القائم الأيسر للوكا زيدان

انطلاق المباراة