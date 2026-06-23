انتهت كأس العالم - الأردن (1)-(2) الجزائر.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 05:56

كتب : FilGoal

احتفال هدف نزار رشدان - الأردن ضد الجزائر

يلعب منتخب الأردن ضد الجزائر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وخسر منتخب الأردن الجولة الافتتاحية 3-1 أمام النمسا، بينما خسرت الجزائر من الأرجنتين بثلاثية دون مقابل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق83 جووووووووول جويري

ق69 جوووووووول التعادل عن طريق نذير بن بوعلي

ق55 أبو ليلى يتصدى لتسديدة قوية من مازا

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36 جوووووول أول عن طريق نزار الرشدان

ق33 محرز يهدر مجددا والكرة تتحول لركنية

ق21 تسديدة قوية من فراس شايبي لكن ترتطم بدفاع الأردن

ق21 محرز يفقد السيطرة على الكرة في انفراد تام ويهدر فرصة الأول

ق3 الرد السريع من الجزائر بتسديدة جويري لكن في الشباك من الخارج

ق1 رأسية من نزار رشدان لكن بجوار القائم الأيسر للوكا زيدان

انطلاق المباراة

الأردن الجزائر كأس العالم
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