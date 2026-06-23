كأس العالم - ديشامب: سيطرنا على الشوط الثاني رغم صعوبة الظروف

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 05:27

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب - فرنسا

أشاد ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا بلاعبيه بعد حسم التأهل إلى دور الـ 32 من كأس العالم.

وتغلب منتخب فرنسا على العراق بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال ديديه ديشامب مدرب فرنسا عبر موقع فيفا: "في الشوط الثاني، سيطرنا تمام على مجريات المباراة، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة الوضع نظرا لما حدث من توقف طويل بين الشوطين".

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وشدد "حسم النتيجة بالفوز أمر جيد للغاية خاصة بعد التأهل إلى الدور الثالث".

واختتم ديشامب تصريحاته "نعم حسمنا التأهل لكنني مقتنع أن المباراة الثالثة ضد النرويج ستكون قوية لأنها ستحسم مركزنا النهائي في المجموعة".

وسجل كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 14 و54 بينما سجل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وشهدت المباراة أطول استراحة توقف بين الشوطين بعد الانتظار لمدة ساعتين و12 دقيقة، بعد أن توقفت المباراة بعد نهاية الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتسببت عاصفة جوية في ولاية فيلاديلفيا في أمطار غزيرة مما تسبب في إيقاف المباراة.

وحسم منتخب فرنسا تأهله إلى دور الـ 32 بعد تحقيق انتصارين على حساب كل من السنغال والنرويج على الترتيب.

ويلعب منتخب فرنسا مباراته المقبلة أمام النرويج في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة.

وفي نفس التوقيت يلعب منتخب العراق أمام السنغال.

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