تشكيل كأس العالم - فاخوري على مقاعد بدلاء الأردن.. ومحرز يقود الجزائر

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 05:07

كتب : FilGoal

رياض محرز - كودي جاكبو - الجزائر أمام هولندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تشكيل منتخبي الأردن والجزائر ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وشهد تشكيل كل منتخب تغييرين عن المباراة الافتتاحية.

ويقود رياض محرز تشكيل الجزائر بعدما شارك كبديل أمام الأرجنتين.

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بينما دفع جمال سلامي مدرب الأردن بالثنائي حسام أبو دهب ومحمود المرضي بدلا من محمد أبو النادي وعودة الفاخوري.

وكان منتخب الأردن قد خسر أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بينما الجزائر خسرت بثلاثة أهداف دون مقابل.

وجاء تشكيل الأردن كالآتي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – حسام أبو دهب – إحسان حداد

الوسط: نور الدين الروابدة – مهند أبو طه – نزار الرشدان

الهجوم: علي علوان – موسى التعمري – محمود المرضي

وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:

حارس المرمى: لوكا زيدان

الدفاع: ريان آيت نوري – رامي بنسبعيني – عيسى مندي – رفيق بلغالي

الوسط: رامز زروقي – هشام بودوي – رياض محرز.

الهجوم: إبراهيم مازا – فارس شايبي – أمين جويري.

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