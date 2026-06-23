فاز منتخب النرويج على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في أمريكا.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة بالتساوي مع فرنسا المتصدر وبفارق الأهداف فقط.

ويستمر منتخب السنغال دون نقاط بعدما خسر المباراة الثانية، مثلما تلقى الهزيمة في اللقاء الأول ضد فرنسا.

سجل ثلاثية النرويج إيرلينج هالاند هدفين، وماركوس بيدرسن، وسجل إسماعيلا سار ثنائية السنغال.

وبذلك يتأهل منتخب النرويج إلى دور الـ32 رفقة كل من ألمانيا وفرنسا والمكسيك وأمريكا والأرجنتين.

هالاند > سار

وتحولت المباراة إلى منافسة بين هالاند نجم النرويج وسار نجم السنغال، بعدما سجل كل منهما هدفين لمنتخب بلاده.

لكن هالاند تفوق بفضل هدف زميله بيدرسن، ليقتنص الفوز للفايكنج.

وصف المباراة

تقدم منتخب النرويج في الدقيقة 43 من الشوط الأول بهدف سجله البديل ماركوس بيدرسن بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس إدوارد ميندي التعامل معها بشكل جيد لتسكن الشباك.

وأهدر هالاند فرصة إضافة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بعدما غالط الحارس ميندي وسدد الكرة في القائم.

في الشوط الثاني أضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص منتخب السنغال الفارق في الدقيقة 53 عن طريق إسماعيلا سار بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

لكن هالاند رد سريعا وسجل الهدف الثاني له والثالث للنروج في الدقيقة 58 بتسديدة مباشرة بالقدم اليمنى مستغلا خطأ في دفاع السنغال.

وتلقى منتخب السنغال ضربة قوية بإصابة حارسه ميندي الذي غادر الملعب في الدقيقة 63 وشارك بدلا منه الحارس الثاني دياو.

وحاول منتخب السنغال إحراز هدف التعادل في الوقت المتبقي من المباراة ولكن مرت كل الهجمات الخطيرة بسلام على مرمى النرويج، لتنتهي المباراة بفوز الفايكنج.

ويلعب منتخب النرويج ضد فرنسا في الجولة الأخيرة على صدارة المجموعة، بينما يلتقي السنغال مع العراق.

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